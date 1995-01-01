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    Азмун – о невыходе в евровесну: «Немножко недонастроились. В следующем году выступим лучше»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «Конечно, игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения, но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. Постараемся оправдать ожидания. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

    Хет-трик «Уралу»? Для одного игрока забить – это очень важно. Этот месяц был тяжелым, без тренировок, но потихоньку набираю форму. Главное, что мы заработали три очка.

    Про слабые стороны соперника нам расскажет тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, сейчас не могу говорить про их слабые стороны.

    В этом году получилось, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году выступим лучше. Получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, я уверен, что в следующем году выступим лучше», – сказал Азмун на предматчевой пресс-конференции.

    • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
    • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии35
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      Рейтинг: +921

      O-Z 6 минут назад

      Нужно было как дзюба настраиваться

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      Рейтинг: +1878

      diadushka > O-Z 1 минуту назад

      по ходу матча с Брюгге они так и делали

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      Рейтинг: +3249

      serppion 12 минут назад

      В следующем году...
      Да на хрен вы нужны такие в следующем году!

      0
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      Рейтинг: +10113

      Persona_non_Grata 14 минут назад

      Надеюсь не увидеть вас в ЛЧ в следующем году - ТАКОЕ должно быть наказано !!!

      0
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      Рейтинг: +1878

      diadushka > Persona_non_Grata 11 минут назад

      но к сожаленью увидишь! зря газпром кашшаю приглашал что ли?

      0
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      Рейтинг: +1878

      diadushka 14 минут назад

      Недонастроились в Лиге чемпионов))) Ну правильно, там же нет Урала к которому надо настроиться как следует, там всего лишь какие-то Боруссии, Лацио и Брюгге!)
      А в следующем году на что он рассчитывает? Что Урал и Тамбов будут с ними в группе в ЛЧ?

      1
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      Рейтинг: +4040

      ЮНик 22 минуты назад

      Быстро же они "службу понимают", что можно дурочку валять в России за те же деньги. Вам бы, Азмунам, недоплатили или оштрафовали, а то и вообще разогнали. А в следующем году приезжайте. И играйте лучше!

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      Рейтинг: +1878

      diadushka > ЮНик 13 минут назад

      недонастроились - недополучили 90% зарплаты! Было бы весьма честно

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      Рейтинг: +431

      RyslanZ 27 минут назад

      Обычно так отбиваются от подобных вопросов тренеры-неудачники...Их как-то можно понять,но не оправдывать....но когда профессиональный футболист выходит на поле, он обязан отрабатывать свои"скромные" оклады" и денежное содержание с полной выкладкой и самоотдачей...Может кто-то думает иначе ?

      0
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      Рейтинг: +19218

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      У нас в России весь футбол "немножко недонастроен" незаработанным бюджетным баблом.

      3
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      Рейтинг: +1444

      Nevsky_RU 34 минуты назад

      что он мелет?) как можно недонастроится на Боруссию или Лацио?) Он же не в мадридском Реале играет))
      Признал бы как мужик - обосрались м*даки кривоногие. С настроем или без, с таким качеством игры и тактики особо ничего и не светило. В теории на самоотдаче можно было бы обыграть и Лацию и даже Дортмунд и тем более Брюгге, но для этого надо ИГРАТЬ а не ходить по полю с потухшим ***лом

      4
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      Рейтинг: -1167

      зинет недоклуб 37 минут назад

      не позорся ты уже иранская давалка хахахахахх иди передерни дзюпе лучше как ты привык

      3
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      Рейтинг: +19480

      Боцман59rus 38 минут назад

      Вы только на гранды уровня Урала настраиваетесь, может вам в пердив, там таких полно и настройщика своего многодетного заберите, о то не дай бог кто нибудь подберёт в РПЛ и опять его бредни толерантные слушать

      4
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