Азмун – о невыходе в евровесну: «Немножко недонастроились. В следующем году выступим лучше»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Конечно, игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения, но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. Постараемся оправдать ожидания. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

Хет-трик «Уралу»? Для одного игрока забить – это очень важно. Этот месяц был тяжелым, без тренировок, но потихоньку набираю форму. Главное, что мы заработали три очка.

Про слабые стороны соперника нам расскажет тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, сейчас не могу говорить про их слабые стороны.

В этом году получилось, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году выступим лучше. Получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, я уверен, что в следующем году выступим лучше», – сказал Азмун на предматчевой пресс-конференции.