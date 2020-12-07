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  • Азмун – о невыходе в евровесну: «Немножко недонастроились. В следующем году выступим лучше»

Азмун – о невыходе в евровесну: «Немножко недонастроились. В следующем году выступим лучше»

7 декабря 2020, 13:28
55

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Конечно, игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения, но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум. Постараемся оправдать ожидания. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

Хет-трик «Уралу»? Для одного игрока забить – это очень важно. Этот месяц был тяжелым, без тренировок, но потихоньку набираю форму. Главное, что мы заработали три очка.

Про слабые стороны соперника нам расскажет тренер. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, сейчас не могу говорить про их слабые стороны.

В этом году получилось, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году выступим лучше. Получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, я уверен, что в следующем году выступим лучше», – сказал Азмун на предматчевой пресс-конференции.

  • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
  • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

Источник: твиттер «Зенита»
Лига чемпионов Боруссия Д Зенит Азмун Сердар
Комментарии (55)
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Ганнибал Лектор
1607337870
У меня сразу два вопроса: 1. Как можно не настроиться на игры ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!?! 2. А как быть со всеми отмазками Семака про то, что не тех купили, про то, что стринги жмут и завтрак не вкусный?
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Закат ЕдРа
1607337944
Нет, Спасибо. Больше не надо выходить пожалуйста. Уже пора бы понять без вара и судей нам там делать нечего.
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NewLife
1607338182
"Получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились." Подставь еще пару раз зюбе, и настрой будет, что надо.
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Боцман59rus
1607339837
Вы только на гранды уровня Урала настраиваетесь, может вам в пердив, там таких полно и настройщика своего многодетного заберите, о то не дай бог кто нибудь подберёт в РПЛ и опять его бредни толерантные слушать
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diadushka
1607341280
Недонастроились в Лиге чемпионов))) Ну правильно, там же нет Урала к которому надо настроиться как следует, там всего лишь какие-то Боруссии, Лацио и Брюгге!) А в следующем году на что он рассчитывает? Что Урал и Тамбов будут с ними в группе в ЛЧ?
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Закат ЕдРа
1607345059
Зенит вычпокали как портовую шалаву, а азмун типа немножко недонастроились)))) Вот он так на вечеринках закрытых у нас на газпром арене немного отчпокан))
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general.lizyukov
1607345772
ну и через год недонастроитесь, вам не привыкать с.ка, если б я так свою работу выполнял...
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ySS
1607345833
...В следующем году выступим лучше»... а зачем? Отбыли номер в группе, бабла клуб заработал. Поплакали на счет перелетов. И так на следующий год.
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polt
1607346102
Никакой ответственности за свои слова, ну а игру тем более. Они в Зените не понимают, что в говне по самые уши и хватает наглости заявлять о каком то недонастрое в отдельных матчах. И какие ожидания он завтра собрался оправдывать? Очередной обсер?
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Павелий
1607350212
Немножко?!? Да вы обосрались по полной программе. Причём далеко не первый год. Правильнее будет, если Зенита не будет в еврокубках на следующий год.
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