Ларссон: «Советы Кутепову-форварду? Как я могу что-то советовать Златану?!»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сыронизировал на тему игры защитника Ильи Кутепова в атаке. Он вышел на позиции форварда второй матч подряд.
«Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет», – сказал швед.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Игру Кутепова в атаке охарактеризовал и главный тренер Доменико Тедеско.
- Кутепов находится в системе «Спартака» с 2012 года.
Источник: ютуб-канал «Спартака»