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  • Ларссон: «Советы Кутепову-форварду? Как я могу что-то советовать Златану?!»

Ларссон: «Советы Кутепову-форварду? Как я могу что-то советовать Златану?!»

5 декабря 2020, 23:08
9

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сыронизировал на тему игры защитника Ильи Кутепова в атаке. Он вышел на позиции форварда второй матч подряд.

«Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет», – сказал швед.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Тамбов Милан Кутепов Илья Ларссон Джордан
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1607199560
Совет Кутепову сейчас нужен один: завоевать место в основе в центре защиты! И не прикидываться Златаном, хотя издали похож.
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O-Z
1607208555
Кутепов скелет по сравнению с Иброй, глупое сравнение даже не смешно, а грустно что защитники играют в атаке.
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serppion
1607216838
Я и раньше-то сомневался в Ларссоне как футболисте. А после его глупых сравнений со Златаном вижу - Ларссон еще и тупой.
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Ломовка
1607227542
Отдайте Кутепова в аренду в ФНЛ - может поумнеет.
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ajax707
1607236113
Надо его попробовать мячи за боковой подавать (не аут бросать)
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СвинкаСправедливости
1607237918
Комменты просто золото...
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NewLife
1607250434
Чабан, обрати внимание на Кутепку, сборная , наконец, начнет забивать))
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"supermax"
1607250606
а если забивать начнет на этой позиции?...ахах...поверим в чудо
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