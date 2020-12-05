Ларссон: «Советы Кутепову-форварду? Как я могу что-то советовать Златану?!»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сыронизировал на тему игры защитника Ильи Кутепова в атаке. Он вышел на позиции форварда второй матч подряд.

«Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет», – сказал швед.