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    Тедеско: «Кутепов неплохо проявил себя как форвард, здорово открывался за спину»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) оценил игру защитника Ильи Кутепова. Он вышел на замену во втором тайме.

    «Кутепов — профессионал. Он тренируется и выкладывается на сто процентов, постоянно выполняет наши установки. Несмотря на то, что Илья не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении и не унывает, как нередко случается с другими игроками в его ситуации. В данном случае мы принимаем решение не против него, а в пользу командных интересов. Все ошибаются, даже защитники «Реала» и «Барселоны».

    Наша тройка центральных защитников проводит очень хороший сезон. Было бы странно, если бы Кутепов не хотел играть больше. Если кто-то не доволен игровым временем, мы встречаемся и обсуждаем ситуацию. У нас был с Ильeй конструктивный диалог. Он понял наши намерения и услышал, что мы хотим. Сегодня он неплохо проявил себя на позиции нападающего: здорово открывался за спину. Если бы партнeры увидели его, он мог бы забить», – считает Тедеско.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      Верзихрюк 30 минут назад

      Ну хоть не нырял как дельфин соболев !
      Респект этому рыле ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2966

      erma 56 минут назад

      А что, Кутепов играл? Человек-Невидимка Уэлса гораздо более заметен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6901

      ivany4 1 час назад

      Расчет верный.
      От "деревьев" тоже рикошеты бывают. Так пусть залетает в ворота соперников, чем в свои. Вон как рукоблуда распиарили, ну просто без него футбола в стране нет.))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25849

      oyabun 1 час назад

      Типа тактично поддержал игрока. )

      3
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      Рейтинг: -148

      net zenit1967 > oyabun 32 минуты назад

      нормально все оценил!поддержал игрока!значит доверяет !скоро значит и кутепова черед настанет!

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