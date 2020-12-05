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  • Тедеско: «Кутепов неплохо проявил себя как форвард, здорово открывался за спину»

Тедеско: «Кутепов неплохо проявил себя как форвард, здорово открывался за спину»

5 декабря 2020, 19:45
5

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) оценил игру защитника Ильи Кутепова. Он вышел на замену во втором тайме.

«Кутепов — профессионал. Он тренируется и выкладывается на сто процентов, постоянно выполняет наши установки. Несмотря на то, что Илья не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении и не унывает, как нередко случается с другими игроками в его ситуации. В данном случае мы принимаем решение не против него, а в пользу командных интересов. Все ошибаются, даже защитники «Реала» и «Барселоны».

Наша тройка центральных защитников проводит очень хороший сезон. Было бы странно, если бы Кутепов не хотел играть больше. Если кто-то не доволен игровым временем, мы встречаемся и обсуждаем ситуацию. У нас был с Ильeй конструктивный диалог. Он понял наши намерения и услышал, что мы хотим. Сегодня он неплохо проявил себя на позиции нападающего: здорово открывался за спину. Если бы партнeры увидели его, он мог бы забить», – считает Тедеско.

  • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тамбов Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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oyabun
1607187397
Типа тактично поддержал игрока. )
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ivany4
1607188182
Расчет верный. От "деревьев" тоже рикошеты бывают. Так пусть залетает в ворота соперников, чем в свои. Вон как рукоблуда распиарили, ну просто без него футбола в стране нет.))
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erma
1607190370
А что, Кутепов играл? Человек-Невидимка Уэлса гораздо более заметен.
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DOCTOR PENALTY
1607196018
Эти игрушки годятся только для условных тамбовов. Несерьёзно всё это.
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maygli
1607198972
Может у него хороший дриблинг?
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