Тедеско: «Кутепов неплохо проявил себя как форвард, здорово открывался за спину»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1) оценил игру защитника Ильи Кутепова. Он вышел на замену во втором тайме.

«Кутепов — профессионал. Он тренируется и выкладывается на сто процентов, постоянно выполняет наши установки. Несмотря на то, что Илья не получает достаточно игровой практики, он находится в хорошем настроении и не унывает, как нередко случается с другими игроками в его ситуации. В данном случае мы принимаем решение не против него, а в пользу командных интересов. Все ошибаются, даже защитники «Реала» и «Барселоны».

Наша тройка центральных защитников проводит очень хороший сезон. Было бы странно, если бы Кутепов не хотел играть больше. Если кто-то не доволен игровым временем, мы встречаемся и обсуждаем ситуацию. У нас был с Ильeй конструктивный диалог. Он понял наши намерения и услышал, что мы хотим. Сегодня он неплохо проявил себя на позиции нападающего: здорово открывался за спину. Если бы партнeры увидели его, он мог бы забить», – считает Тедеско.