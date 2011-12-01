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    Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Динамо», «Барселона» забила три безответных мяча «Ференцварошу»

    Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    «Ювентус» разгромила киевское «Динамо» со счетом 3:0. Один из голов на счету Криштиану Роналду.

    «Барселона» разгромила «Ференцварош», забив три безответных мяча.

    Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

    Ювентус (Италия) – Динамо К (Украина) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кьеза, 21; 2:0 – Роналду, 57; 3:0 – Мората, 66.

    Ференцварош (Венгрия) – Барселона (Испания) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гризманн, 14; 0:2 – Брэйтуэйт, 20; 0:3 – Дембеле (с пенальти), 28.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4579

      dinar7777dinar 2 часа назад

      мне нравится как барса играет в лч ! такой бы стабильности в ла лиге !

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