Лига чемпионов. «Ювентус» разгромил «Динамо», «Барселона» забила три безответных мяча «Ференцварошу»

Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

«Ювентус» разгромила киевское «Динамо» со счетом 3:0. Один из голов на счету Криштиану Роналду.

«Барселона» разгромила «Ференцварош», забив три безответных мяча.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

Ювентус (Италия) – Динамо К (Украина) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кьеза, 21; 2:0 – Роналду, 57; 3:0 – Мората, 66.

Ференцварош (Венгрия) – Барселона (Испания) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Гризманн, 14; 0:2 – Брэйтуэйт, 20; 0:3 – Дембеле (с пенальти), 28.

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