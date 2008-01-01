Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Гончаренко: «Всем нужно задуматься. Проигрываем командам из лиг, которые стоят ниже нас»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал отсутствие побед российских клубов в текущем сезоне еврокубков.

    «Давление со стороны болельщиков и прессы, ожидание побед — это нормальная ситуация для футболистов и тренеров, с которой нужно уметь справляться каждодневно.

    Мы не думаем о сериях матчей без побед, своих или других команд, но очевидно, что тенденция неприятная и всем нам нужно задуматься, почему мы никак не можем выиграть.

    Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», – сказал Гончаренко.

    • Российские клубы не одержали ни одной победы в 17 матчах в еврокубках.
    • Завтра, 3 декабря, ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». В случае поражения москвичи вылетят из Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5375

      subbotaspartak 3 минуты назад

      Ну-ка, ну-ка - это какие лиги стоят ниже нас?
      И я не об уровне зарплаты, а о тех кто вам преподаёт мастер-класс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9660

      JTherry 29 минут назад

      нашим клубам не сами игры в ЕК важны, а получение финансовых выгод от присутствия в них - этим и пользуются, а игры в них - по боку, играют откровенно плохо, трусливо, в энергосберегающем режиме, с оглядкой на игры в чемпионате (надо же и в следующем сезоне выйти в ЕК, чтобы бабки срубить)... а болельщикам разные оправдания выдумывают - ковид, лимит, осень-весна, трудно играть через 2 дня на третий... зато бабки получают на карту регулярно... в таблице коэффициентов УЕФА мы скоро будем в районе 10 места с такими результатами...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3191

      mutabor0992 38 минут назад

      Думать нужно было лет 5 или 6 назад...А сейчас это КАТАСТРОФА!!!И в футболе и в спорте в целом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Лфшт 41 минуту назад

      пока ниже. пару лет и мы на 12-15

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3331

      Гавроша 45 минут назад

      Да попробуй он оставь цска на весну - его завтра же уволят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      GammiD 46 минут назад

      Играть надо! а не вала ***.... В ЛЧ хоть команды топ класса, там всегда сложно было! В ЛЕ кони должны были в евровесну выходить хоть на костылях! Игра в группе это не плей офф где 1-2 игры. 6 игр, достаточная дистанция что бы разрулить любые не удачные пару матчей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19171

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Играть надо, а не задумываться. Все вы задумываетесь только над тем, куда бабло девать, которое ни за х** получили уже. Все легендами стали, бл***!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Чермындыр 59 минут назад

      То что эти лиги ниже нас - временное явление. Еще чуть чуть и все станет на свои места. Голландская лига - уж точно посильнее нашей будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1279

      Стыдно за зенит 1 час назад

      В этих лигах, которые ниже нас, футболисты играют в футбол, стараются себя проявить и поехать в более сильный чемпионат. В нашей помойке, которую загадили бомжи, всех все устраивает, ходят пешком, получают незаслуженно огромные деньги.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      bratskij 1 час назад

      Тебе нужно задуматься и свалить из клуба.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru