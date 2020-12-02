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  • Гончаренко: «Всем нужно задуматься. Проигрываем командам из лиг, которые стоят ниже нас»

Гончаренко: «Всем нужно задуматься. Проигрываем командам из лиг, которые стоят ниже нас»

2 декабря 2020, 14:23
44

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал отсутствие побед российских клубов в текущем сезоне еврокубков.

«Давление со стороны болельщиков и прессы, ожидание побед — это нормальная ситуация для футболистов и тренеров, с которой нужно уметь справляться каждодневно.

Мы не думаем о сериях матчей без побед, своих или других команд, но очевидно, что тенденция неприятная и всем нам нужно задуматься, почему мы никак не можем выиграть.

Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», – сказал Гончаренко.

  • Российские клубы не одержали ни одной победы в 17 матчах в еврокубках.
  • Завтра, 3 декабря, ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». В случае поражения москвичи вылетят из Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (44)
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Чермындыр
1606909734
То что эти лиги ниже нас - временное явление. Еще чуть чуть и все станет на свои места. Голландская лига - уж точно посильнее нашей будет
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mutabor0992
1606911006
Думать нужно было лет 5 или 6 назад...А сейчас это КАТАСТРОФА!!!И в футболе и в спорте в целом!
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JTherry
1606911586
нашим клубам не сами игры в ЕК важны, а получение финансовых выгод от присутствия в них - этим и пользуются, а игры в них - по боку, играют откровенно плохо, трусливо, в энергосберегающем режиме, с оглядкой на игры в чемпионате (надо же и в следующем сезоне выйти в ЕК, чтобы бабки срубить)... а болельщикам разные оправдания выдумывают - ковид, лимит, осень-весна, трудно играть через 2 дня на третий... зато бабки получают на карту регулярно... в таблице коэффициентов УЕФА мы скоро будем в районе 10 места с такими результатами...
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Kollljan
1606915690
Сегодня пожинаем последствия. Начиналось всё еще с Мутко. Водила пресноводной баржи рулил футболом и спортом. Оттуда всё - от Мутко и его крыши.
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rash1959
1606917094
Да никто уже никаких побед не ожидает, смотрят так поржать над вами.
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rash1959
1606917422
Почти всё правильно бульбаш сказал, в одном ошибся, скоро мы будем говорить... "из лиг, которые стоят ВЫШЕ нас"
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BlackMurderDeco
1606917991
Просто каждому клубу России надо поработать на заводе, хотя вон такие как Заболотный, его даже завод не исправит, а вместе с клубами РФ надо и тренера сборной туда же отправить, чтобы чушь не неси, лучше не забивающий Заболотный , чем бездарный и ничего не делающий молодой Соболев, а то у тебя по всей России два нападающих млять, а не выигрывает, что ЦСКА, что зенит, локомотив, краснодар итд, лишь потому что забивают у них одни легионеры, и все игры строятся на них, они и так свои бабки получат, неважно забьют они Реалу или Сочи, а русский Вася и пальцем не шевельнет, тоже получит свое, чуть меньше может
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ROSTOV SUPER
1606918762
Не переживай , это исправят быстро , скоро вас не только Португалия обойдет , но и еще многие , так что будете на своем положенном вам месте , на задворках европейского футбола !
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erma
1606958388
Опять начнут причитать, что бабла не хватило. Трудно признаться но наш футбольный менеджмент и футбольный менталитет стоят на уровне неандертальцев. Идите учитесь у Брюгге и Шахтера - они стабильны, значит что-то делают правильно.
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fhnv
1606974829
Просто команды ниже из лиг не избалованы так деньгами ,как в нашем чемпионате
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