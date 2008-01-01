Гончаренко: «Всем нужно задуматься. Проигрываем командам из лиг, которые стоят ниже нас»

Ну-ка, ну-ка - это какие лиги стоят ниже нас?
И я не об уровне зарплаты, а о тех кто вам преподаёт мастер-класс.
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал отсутствие побед российских клубов в текущем сезоне еврокубков.
«Давление со стороны болельщиков и прессы, ожидание побед — это нормальная ситуация для футболистов и тренеров, с которой нужно уметь справляться каждодневно.
Мы не думаем о сериях матчей без побед, своих или других команд, но очевидно, что тенденция неприятная и всем нам нужно задуматься, почему мы никак не можем выиграть.
Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», – сказал Гончаренко.
- Российские клубы не одержали ни одной победы в 17 матчах в еврокубках.
- Завтра, 3 декабря, ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». В случае поражения москвичи вылетят из Лиги Европы.