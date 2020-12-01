Симеоне: «Меня мало волнует, как закончится матч «Локомотив» – «Зальцбург». Права на ошибку у нас уже нет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать завтра вечером.

Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четка цель – завладеть инициативой в поединке с «Баварией» и воспользоваться слабыми местами оппонента», – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.