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    Симеоне: «Меня мало волнует, как закончится матч «Локомотив» – «Зальцбург». Права на ошибку у нас уже нет»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

    «После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать завтра вечером.

    Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четка цель – завладеть инициативой в поединке с «Баварией» и воспользоваться слабыми местами оппонента», – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

    • «Атлетико» идет на втором месте в группе с пятью очками.
    • «Бавария» – первая с 12 баллами.
    • Матч состоится сегодня, 1 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: сайт УЕФА

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