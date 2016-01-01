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    Матч «Ювентус» – «Динамо» обслужит француженка Фраппар. Это первое назначение женщины на игру ЛЧ

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо».

    Главным арбитром встречи будет француженка Стефани Фраппар. Ее помощники – Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Карим Абед. Видеоассистенты – Бенуа Мийо и Вилли Дилажо.

    Это первый случай, когда на игре ЛЧ будет работать женщина.

    • Матч «Ювентус» – «Динамо» состоится в среду в 23:00 по московскому времени.
    • Фраппар обслуживала поединок за Суперкубок УЕФА-2019 между «Ливерпулем» и «Челси».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1092

      Ужас Бората 53 минуты назад

      А наша Анастасия Пустовойтова?

      1
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      Рейтинг: +5527

      maior-60 57 минут назад

      Тема "женщина-судья" сильно ангажирована. Француженка Стефани Фраппар - довольно известная и сильная футбольный арбитр и в этом назначении нет ничего необычного.

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      Рейтинг: +1724

      vitvik 58 минут назад

      Правильно! Нельзя права ущемлять. Треть судейского корпуса должны составлять женщины. Ещё треть - инвалиды.

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      Рейтинг: +647

      Fusballer > vitvik 2 минуты назад

      Инвалиды по зрению.

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      Рейтинг: +2403

      Из Твери Леха 59 минут назад

      Какие прекрасные французские имена. Хишам, Мехди, Карим...

      2
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      Рейтинг: +22213

      пьяныйхоровод > Из Твери Леха 8 минут назад

      У них там не сильно покарёжит , от того что женщина главная , а они на подхвате ?

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      Рейтинг: +647

      Fusballer > Из Твери Леха 58 секунд назад

      Ммм... Француженка и три араба...

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