Матч «Ювентус» – «Динамо» обслужит француженка Фраппар. Это первое назначение женщины на игру ЛЧ

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо».

Главным арбитром встречи будет француженка Стефани Фраппар. Ее помощники – Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Карим Абед. Видеоассистенты – Бенуа Мийо и Вилли Дилажо.

Это первый случай, когда на игре ЛЧ будет работать женщина.