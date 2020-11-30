Матч «Ювентус» – «Динамо» обслужит француженка Фраппар. Это первое назначение женщины на игру ЛЧ

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо».
Главным арбитром встречи будет француженка Стефани Фраппар. Ее помощники – Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Карим Абед. Видеоассистенты – Бенуа Мийо и Вилли Дилажо.
Это первый случай, когда на игре ЛЧ будет работать женщина.
- Матч «Ювентус» – «Динамо» состоится в среду в 23:00 по московскому времени.
- Фраппар обслуживала поединок за Суперкубок УЕФА-2019 между «Ливерпулем» и «Челси».
Источник: Официальный сайт УЕФА