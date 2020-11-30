Николич: «Зальцбург» должен был побеждать «Баварию» и «Атлетико». Они много забивают»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

— Впереди еще одна важная игра. График сложный, но мы стараемся справиться, хотя это нелегко. Но я верю в нашу команду. Ребята готовы отдать всe на поле. Если во вторник всe будет именно так, плюс немного удачи, мы добьемся результата. Это самое важное.

«Зальцбург» – хорошая команда. Мы смотрели много матчей соперника. Мне не нравится, что в СМИ пишут, что «Локомотив» обязан обыгрывать «Зальцбург». Если вы смотрели их матчи с «Атлетико» и «Баварией», то видели, что они должны были побеждать.

Нам необходима концентрация, уверенность и поддержка трибун. Я верю в свою команду. Мы сделаем всe, чтобы добиться результата.

— Кто из футболистов не сможет сыграть и что необходимо для победы над «Зальцбургом»?

— Не скажу, кто выйдет на поле. Не хочу помогать сопернику. Если вы знаете, кто не сыграет у «Зальцбурга», скажите нам.

У них очень быстрая команда. Четыре игрока быстро переходят из обороны в атаку. Нельзя давать им свободного пространства, нужно играть дисциплинированно и умно. Играть на результат. Если у нас будет концентрация, а я уверен, что она будет, если мы будем биться за каждый метр поля, то сможем показать результат.

У «Зальцбурга» молодая команда, они много забивают. Но у нас много опытных футболистов. Я жду интересную игру.

«Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 1 декабря.

Начало встречи – в 20:55 по Москве.

В случае победы «Локомотив» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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