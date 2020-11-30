Гилерме – о матче с «Зальцбургом»: «Завтра ключевая игра сезона. Мы знаем, что нужно делать»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
«Все знают, что у нас очень тяжелый график в последнее время. Но это дает больше эмоций. Я концентрируюсь на завтрашней игре. Завтра ключевая игра сезона, мы внутри команды знаем, насколько она важна.
Мы играли против них и уже знаем, что нужно сделать на поле. Надеюсь, мы это сделаем и у нас получится выиграть», – приводит слова Гилерме «Р-Спорт».
- «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 1 декабря.
- Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- В случае победы «Локомотив» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Источник: «Р-Спорт»