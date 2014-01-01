Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда в национальную команду вернется нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

    – Вы говорили, что Дзюба не отстранен, а просто пропускает сбор – чтобы прийти в себя и разобраться в этой истории, чтобы сборная была сосредоточена на футболе, а не на резонансном видео. Если Дзюба будет здоров и будет играть на приличном уровне, он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана?

    – Он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана. Есть вопрос, и есть на него правдивый ответ.

    Когда эта ситуация случилась, мы были уже на базе, собрались. Стоит вопрос: что делать? Говорю откровенно, наверное, и мне, и ему самому некомфортно было звонить. Я попросил Безуглова: «Позвони, узнай, какое у него состояние». Чтобы мы определенное решение приняли.

    Он, наверное, тоже был в какой-то прострации. Мы ему позвонили, приветы от моего имени передали. Сказали, чтобы он успокоился, что мы понимаем, что история не самая приятная, но чтобы он спокойно готовился к вечернему матчу [«Зенита»], оставался дома и эту ситуацию закрыл.

    Мы с ним несколько дней назад общались, причем не по телефону, а по скайпу, по видео, чтобы мы друг друга видели. Решение, которое мы приняли, оно было абсолютно выдержанное. А то говоришь одно, а потом читаешь про себя другое.

    – Писали, да, что вы чуть ли не предали Дзюбу, отреклись.

    – Ну как мы предали, если мы сразу с ним на контакт пошли. Он вечером забил «Краснодару», может, ему помогло, что он сразу знал нашу позицию и спокойно готовился. Как сам Дзюба сказал, я его немного...

    – По-отечески пожурил.

    – Пригладил, да. Ответ четкий у меня: в марте здоровый и готовый Дзюба – на поле у нас и капитаном. Какие-то еще вопросы есть?

    • Дзюба перестал вызываться в сборную после видео с мастурбацией.
    • Капитаном команды стал Георгий Джикия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +343

      Каменный стояк 29 минут назад

      Дзюба вернется в сборную в марте в качестве дрочилы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19129

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      И повязку ему повесьте в цвета радуги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1405

      GermanVo 1 час назад

      Новый супергерой Капитан-Анан

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      fabo26 1 час назад

      tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12006

      Garrincha58 1 час назад

      неужели боссы Зенита не видят, что главная проблема нынешнего Зенита это Дзюба и тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12006

      Garrincha58 1 час назад

      позор Зениту и тем более сборной страны, что у них такой капитан оказывается никакой этической нормы не существует и все эти комитеты по этике просто для галочки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1685

      Валерий1965 1 час назад

      Да скорей бы Артем стал, вам нам уже "обычным" Дзюбой.... Тем, кто хочет бороться, заводить остальных, наслаждаться игрой! Сейчас - смотреть на эти потуги просто вредно.,.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6834

      ivany4 1 час назад

      Если команда позволяет рукоблуду руководить собой, значит она поддерживает его философию. Соответственно - команда рукоблудов.))
      Может хватит нам одной такой команды, зачем еще сборную мазать чем непоподя?!
      Такое рубилово идет из-за одного недоумка. Что деревьев мало в России. Если он нужен, бери. Пусть играет, как некоторые геи в сборных. Но при чем здесь капитанство. Что, на другое он не согласен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      balam 1 час назад

      он же вроде писюн потянул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2125

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Лучше бы не вызывал в сборную, для Зенита это было бы очень полезно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12006

      Garrincha58 > ФК Пупсик 1 час назад

      для Зенита это большая жо...па лучше бы его не продлевали

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80860
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru