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Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана

29 ноября 2020, 18:44
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда в национальную команду вернется нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

– Вы говорили, что Дзюба не отстранен, а просто пропускает сбор – чтобы прийти в себя и разобраться в этой истории, чтобы сборная была сосредоточена на футболе, а не на резонансном видео. Если Дзюба будет здоров и будет играть на приличном уровне, он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана?

– Он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана. Есть вопрос, и есть на него правдивый ответ.

Когда эта ситуация случилась, мы были уже на базе, собрались. Стоит вопрос: что делать? Говорю откровенно, наверное, и мне, и ему самому некомфортно было звонить. Я попросил Безуглова: «Позвони, узнай, какое у него состояние». Чтобы мы определенное решение приняли.

Он, наверное, тоже был в какой-то прострации. Мы ему позвонили, приветы от моего имени передали. Сказали, чтобы он успокоился, что мы понимаем, что история не самая приятная, но чтобы он спокойно готовился к вечернему матчу [«Зенита»], оставался дома и эту ситуацию закрыл.

Мы с ним несколько дней назад общались, причем не по телефону, а по скайпу, по видео, чтобы мы друг друга видели. Решение, которое мы приняли, оно было абсолютно выдержанное. А то говоришь одно, а потом читаешь про себя другое.

– Писали, да, что вы чуть ли не предали Дзюбу, отреклись.

– Ну как мы предали, если мы сразу с ним на контакт пошли. Он вечером забил «Краснодару», может, ему помогло, что он сразу знал нашу позицию и спокойно готовился. Как сам Дзюба сказал, я его немного...

– По-отечески пожурил.

– Пригладил, да. Ответ четкий у меня: в марте здоровый и готовый Дзюба – на поле у нас и капитаном. Какие-то еще вопросы есть?

  • Дзюба перестал вызываться в сборную после видео с мастурбацией.
  • Капитаном команды стал Георгий Джикия.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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kvm
1606665061
пусть УЗИ паха предоставит сначала...
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ROSTOV SUPER
1606665154
Рукоблуд нашей сборной не поможет , ей уже ничего не поможет с таким тренером и с таким футболом в целом в нашей стране !
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balam
1606666433
он же вроде писюн потянул
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ivany4
1606667035
Если команда позволяет рукоблуду руководить собой, значит она поддерживает его философию. Соответственно - команда рукоблудов.)) Может хватит нам одной такой команды, зачем еще сборную мазать чем непоподя?! Такое рубилово идет из-за одного недоумка. Что деревьев мало в России. Если он нужен, бери. Пусть играет, как некоторые геи в сборных. Но при чем здесь капитанство. Что, на другое он не согласен?
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Garrincha58
1606667883
позор Зениту и тем более сборной страны, что у них такой капитан оказывается никакой этической нормы не существует и все эти комитеты по этике просто для галочки
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GermanVo
1606668746
Новый супергерой Капитан-Анан
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DOCTOR PENALTY
1606670824
И повязку ему повесьте в цвета радуги.
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rash1959
1606673535
А если опять вздрочнёт долгой зимней ночкой? Ну тогда вернётся в октябре...
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Каратель помойников
1606673563
По моему лучше в сборную сидельца вернуть,чем ананиста...
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Argon
1606682159
Усатый, как флюгер. Что пресса дует, такое решение и примет.
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