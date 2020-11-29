Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда в национальную команду вернется нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

– Вы говорили, что Дзюба не отстранен, а просто пропускает сбор – чтобы прийти в себя и разобраться в этой истории, чтобы сборная была сосредоточена на футболе, а не на резонансном видео. Если Дзюба будет здоров и будет играть на приличном уровне, он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана?

– Он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана. Есть вопрос, и есть на него правдивый ответ.

Когда эта ситуация случилась, мы были уже на базе, собрались. Стоит вопрос: что делать? Говорю откровенно, наверное, и мне, и ему самому некомфортно было звонить. Я попросил Безуглова: «Позвони, узнай, какое у него состояние». Чтобы мы определенное решение приняли.

Он, наверное, тоже был в какой-то прострации. Мы ему позвонили, приветы от моего имени передали. Сказали, чтобы он успокоился, что мы понимаем, что история не самая приятная, но чтобы он спокойно готовился к вечернему матчу [«Зенита»], оставался дома и эту ситуацию закрыл.

Мы с ним несколько дней назад общались, причем не по телефону, а по скайпу, по видео, чтобы мы друг друга видели. Решение, которое мы приняли, оно было абсолютно выдержанное. А то говоришь одно, а потом читаешь про себя другое.

– Писали, да, что вы чуть ли не предали Дзюбу, отреклись.

– Ну как мы предали, если мы сразу с ним на контакт пошли. Он вечером забил «Краснодару», может, ему помогло, что он сразу знал нашу позицию и спокойно готовился. Как сам Дзюба сказал, я его немного...

– По-отечески пожурил.

– Пригладил, да. Ответ четкий у меня: в марте здоровый и готовый Дзюба – на поле у нас и капитаном. Какие-то еще вопросы есть?