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  • Соболев: «Проблемы с мениском начались еще два месяца назад. Не нужно искать виноватых»

Соболев: «Проблемы с мениском начались еще два месяца назад. Не нужно искать виноватых»

29 ноября 2020, 16:37
4

Нападающий «Спартака» Александр Соболев попросил никого не винить в его травме.

«Да, действительно у меня были проблемы с мениском, и начались они еще два месяца назад, причем в тот момент, когда я пропускал матчи с „Химками“ и „Краснодаром“. Это были последствия мениска, и у меня произошел блок колена… Начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск — такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может и нет. Вот мне не помогло, и пришлось делать операцию. В 90% случаях в итоге все ее делают, кто-то через год, кто-то через два. Я сделал через три месяца. Было три блокады, и мы не стали больше тянуть. В этой ситуации абсолютно никто не виноват.

В сборную приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера. В матче с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый неподходящий момент, буквально за полчаса до матча с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре. Еще раз повторю, не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь показывать игру, достойную уровня как «Спартака», так и сборной России», – сказал Соболев.

  • Футболист перенес операцию на колене.
  • Владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.
  • Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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oyabun
1606659361
Саня молодец! Всё четко всем объяснил. Надеюсь всякие обсуждения его травмы на этом прекратятся. Здоровья парню и скорейшего восстановления!
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DOCTOR PENALTY
1606660526
И тем не менее, виноватые будут. Найдут, даже если их нет в природе. Таковы нравы нынешней жизни. И без разницы, политика это, или футбол, мелочь жизни, или что-то глобальное. Даже виновного в онанизме звезды из Питера нашли, через ФСБ аж искали, но нашли. (((
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ySS
1606663824
Давай, выздоравливай! Ждём
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Фк Спaртaк Москвa
1606672816
главное здоровья
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