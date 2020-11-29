Соболев: «Проблемы с мениском начались еще два месяца назад. Не нужно искать виноватых»

И тем не менее, виноватые будут. Найдут, даже если их нет в природе. Таковы нравы нынешней жизни. И без разницы, политика это, или футбол, мелочь жизни, или что-то глобальное. Даже виновного в онанизме звезды из Питера нашли, через ФСБ аж искали, но нашли. (((
Нападающий «Спартака» Александр Соболев попросил никого не винить в его травме.
«Да, действительно у меня были проблемы с мениском, и начались они еще два месяца назад, причем в тот момент, когда я пропускал матчи с „Химками“ и „Краснодаром“. Это были последствия мениска, и у меня произошел блок колена… Начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск — такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может и нет. Вот мне не помогло, и пришлось делать операцию. В 90% случаях в итоге все ее делают, кто-то через год, кто-то через два. Я сделал через три месяца. Было три блокады, и мы не стали больше тянуть. В этой ситуации абсолютно никто не виноват.
В сборную приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера. В матче с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый неподходящий момент, буквально за полчаса до матча с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре. Еще раз повторю, не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь показывать игру, достойную уровня как «Спартака», так и сборной России», – сказал Соболев.
- Футболист перенес операцию на колене.
- Владелец московского клуба Леонид Федун раскритиковал врачей сборной России за непрофессиональное отношение к здоровью форварда.
- Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что Соболев ничего не говорил по поводу возможного усугубления травмы, поэтому его привлекали к тренировкам.