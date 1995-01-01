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    Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмой форварда Александра Соболева.

    «Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально.

    Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь», – приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      ViktorMG1953 16 минут назад

      Сам Соболев рвался в сборную. А теперь в результате загубил сезон, а может и больше. Бакаев например до сих пор очухаться не может. Это не профессионально.

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      Рейтинг: +14174

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА в играх сборной потерял Фернандеса и Дивеева, а спартак
      потерял Соболева и раньше Зобнина, видимо эти команды высоко забрались в чемпионате РПЛ. Мешаются под ногами.

      1
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      Рейтинг: +19260

      Боцман59rus 1 час назад

      Зобу с Джикия вообще к шашлычнику не пускай, играть некому будет, пусть трансферный гений Газик с Зульфией сами 3,14здуют

      2
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      Рейтинг: +3952

      polt 1 час назад

      Не только врачи, а весь штаб сборной во главе с Черчесовым, ну афуенно не профессиональны.

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      Рейтинг: +16790

      silver29 1 час назад

      Не понятны претензии Федуна ((( отправляют инвалида в сборную со справкой "вы там поаккуратней", тогда вопрос чем он может помочь сборной и если он сам себе врач то кого он винит ?

      1
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      Рейтинг: +4920

      "supermax" 2 часа назад

      какая-то странная ситуация вокруг соболева и сборной...все друг на друга валят

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