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  • Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение»

Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение»

25 ноября 2020, 14:39
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмой форварда Александра Соболева.

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально.

Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь», – приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (9)
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"supermax"
1606304812
какая-то странная ситуация вокруг соболева и сборной...все друг на друга валят
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polt
1606305552
Не только врачи, а весь штаб сборной во главе с Черчесовым, ну афуенно не профессиональны.
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Боцман59rus
1606306137
Зобу с Джикия вообще к шашлычнику не пускай, играть некому будет, пусть трансферный гений Газик с Зульфией сами 3,14здуют
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vladimir-7
1606308461
ЦСКА в играх сборной потерял Фернандеса и Дивеева, а спартак потерял Соболева и раньше Зобнина, видимо эти команды высоко забрались в чемпионате РПЛ. Мешаются под ногами.
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ViktorMG1953
1606311381
Сам Соболев рвался в сборную. А теперь в результате загубил сезон, а может и больше. Бакаев например до сих пор очухаться не может. Это не профессионально.
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САДЫЧОК
1606321515
там не только врачи не профессионалы-там весь Рфс гнать надо к черту , вместе со сборной и физруком ! Нужно полностью набрать НОВЫХ !
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zigbert
1606392192
Не уберегли Александра. Теперь и виновных не найдешь.
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Hektor 84
1606434532
Надо Федуну с чабаном очную ставку устроить. Вот чабан говорит такого разговора между вами не было.
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Рубинище
1606832025
а где там профессионалы то, тренер? да и после 0-5 футболистов так не назовёшь
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