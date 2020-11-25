Федун – о травме Соболева: «Врачи сборной повели себя непрофессионально и проигнорировали наше обращение»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с травмой форварда Александра Соболева.

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально.

Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь», – приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

Игрок принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).

Вчера, 23 ноября, Соболев перенес операцию на колене.

Ранее сообщалось, что форвард вернется в строй в марте.

Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»