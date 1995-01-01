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    Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой форварда «Спартака» Александра Соболева. Ранее гендиректор москвичей Шамиль Газизов заявил, что в сборной подвергли опасности здоровье нападающего, зная о его повреждении.

    «Ситуация с травмой Соболева? Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он всe знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провел, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всe нормально, что я должен делать?», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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