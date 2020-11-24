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  • Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

24 ноября 2020, 20:14
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмой форварда «Спартака» Александра Соболева. Ранее гендиректор москвичей Шамиль Газизов заявил, что в сборной подвергли опасности здоровье нападающего, зная о его повреждении.

«Ситуация с травмой Соболева? Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он всe знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Он был на сборе, все тренировки провел, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всe нормально, что я должен делать?», – сказал Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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NewLife
1606240495
Здесь я больше на стороне усатого, чем газизова.
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polt
1606244038
Ну и колхоз наша сборная с главным ...(слово не подобрать, чтобы соответствовало уровню его дебилизма). Целый штаб сборной
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Sanirin79
1606256871
Соболев играть хотел, пусть и с травмой за сборную. Поэтому и молчал. И травму усугубил. А его кроме тренировок никуда не пустили. При этом медицинский штаб проморгал травму. Поэтому и недовольство Газизова- пацан горел желанием играть, а его не пустили...
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Каратель помойников
1606262737
Да ничего ты не должен делать... зачем? Ты вообще кто такой? Так в сторонке постоять,пока пацаны мячик попинают,а потом развести руками..а я чё?,а я ни при чём...
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Просто-333
1606279428
Если человек говорит, что с ним всe нормально, что я должен делать?», – сказал Черчесов. Вообще то нормальные тренеры общаются о здоровье игроков с врачами клубов, сборной. Или ума не хватает?
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Hektor 84
1606431933
Черчесов поплыл. Положительных результатов уже не будет. Надо было увольнять сразу после поражения от Сербии. Сборной нужна встряска. Чабан сам не уйдет. По его ответам было видно что он на нервозе и ответы неадекватные. При нем сборная по результатам достигла потолка, игры как не было так и нет, результаты были пока играли с командами явно ниже уровнем.
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