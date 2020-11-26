Симеоне – о Марадоне: «Он всегда находил возможность заразить нас футболом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны.

«Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял.

Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом. Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины.

Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», – сказал Симеоне.

Марадона умер в среду в возрасте 60 лет.

Церемонию прощания с ним посетят около миллиона человек.

Футболист выигрывал ЧМ-1986 со сборной Аргентины.

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