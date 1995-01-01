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    Мэр Неаполя пообещал переименовать стадион «Наполи» в честь Марадоны

    Домашний стадион «Наполи» будет носить имя Диего Марадоны, об этом сообщил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

    «Назовем стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Армандо Марадоны!!!» – написал он в твиттере.

    • Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Луиджи Де Маджистриса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1361

      Nevsky_RU 29 минут назад

      Это всё конечно очень круто, но парадокс в том что - а что мешало сделать тоже самое при живом Диего?)) Лично для него теперь в этом действии смысла нет) немного поздно как бы

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      Рейтинг: +258

      cevin cigan 1 час назад

      Это будет правильным решением! Ни до,ни после Диего Наполи не становился чемпионом. Только благодаря Марадоне,Наполи и в Европе взял единственный трофей( Кубок УЕФА)

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