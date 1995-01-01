Мэр Неаполя пообещал переименовать стадион «Наполи» в честь Марадоны

Домашний стадион «Наполи» будет носить имя Диего Марадоны, об этом сообщил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

«Назовем стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Армандо Марадоны!!!» – написал он в твиттере.