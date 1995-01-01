Мэр Неаполя пообещал переименовать стадион «Наполи» в честь Марадоны

Это всё конечно очень круто, но парадокс в том что - а что мешало сделать тоже самое при живом Диего?)) Лично для него теперь в этом действии смысла нет) немного поздно как бы
Домашний стадион «Наполи» будет носить имя Диего Марадоны, об этом сообщил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.
«Назовем стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Армандо Марадоны!!!» – написал он в твиттере.
- Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
- За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
- С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).