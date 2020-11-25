«Ювентус» впервые в истории провел матч без итальянских защитников и вратаря

«Ювентус» победил «Ференцварош» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Андреа Пирло выставил на игру состав, который войдет в историю клуба. Впервые с момента основания команды туринцы сыграли без итальянских защитников и вратаря, сообщает Football Italia.

Ворота «Ювентуса» защищал поляк Щесны, а линию защиты составили бразильцы Алекс Сандро и Данило, голландец де Лигт и колумбиец Куадрадо.