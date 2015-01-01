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    «Ювентус» впервые в истории провел матч без итальянских защитников и вратаря

    «Ювентус» победил «Ференцварош» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Андреа Пирло выставил на игру состав, который войдет в историю клуба. Впервые с момента основания команды туринцы сыграли без итальянских защитников и вратаря, сообщает Football Italia.

    Ворота «Ювентуса» защищал поляк Щесны, а линию защиты составили бразильцы Алекс Сандро и Данило, голландец де Лигт и колумбиец Куадрадо.

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    Источник: Football Italia

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