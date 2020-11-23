Индзаги: «Матч с «Зенитом» – экзамен против сильной команды, проверка качества»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет важный матч. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В первых трех турах мы действовали хорошо, теперь у нас будет экзамен против сильной команды, у которой восстановились важные игроки. Будет проверка качества.

Сейчас мы должны восстановить силы после игры с «Кротоне». Все мысли только о победе над «Зенитом», не зацикливаемся на результате матча «Боруссии» с «Брюгге».

В понедельник Стракоша работал на тренировке, но до этого пропустил 15 дней. Во вторник сыграет Рейна», – сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 24 ноября.

Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» идет в группе последним.

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