«СЭ»: Малком, Дриусси и Азмун полетели с «Зенитом» в Рим на матч ЛЧ с «Лацио»

Малком известный турист: и в Германии уже побывал на халяву , а теперь еще и в Италию слетает на уикэнд. И где таких находят...
Нападающие «Зенита» Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун вылетели с командой в Рим на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».
Ранее Metaratings стало известно, что полузащитники Магомед Оздоев и Вендел остались в Санкт-Петербурге из-за травм, полученных в расположении сборных.
- Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 24 ноября.
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
- «Зенит» идет в группе последним.