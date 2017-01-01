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    «СЭ»: Малком, Дриусси и Азмун полетели с «Зенитом» в Рим на матч ЛЧ с «Лацио»

    Нападающие «Зенита» Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун вылетели с командой в Рим на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    Ранее Metaratings стало известно, что полузащитники Магомед Оздоев и Вендел остались в Санкт-Петербурге из-за травм, полученных в расположении сборных.

    • Матч «Зенит» – «Лацио» состоится завтра, 24 ноября.
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • «Зенит» идет в группе последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2781

      raritet 1 час назад

      Малком известный турист: и в Германии уже побывал на халяву , а теперь еще и в Италию слетает на уикэнд. И где таких находят...

      2
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      Рейтинг: +4851

      "supermax" > raritet 1 час назад

      и главное за сколько

      0
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      Рейтинг: -1320

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Лацио крупной победы над онанистами.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      Tsigan 2 часа назад

      Малком пришёл Вендел ушёл. Класс.

      0
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      Рейтинг: +39

      33нск > Tsigan 1 час назад

      да неплохой размен, Малком хоть обыграть может

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