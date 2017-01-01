«СЭ»: Малком, Дриусси и Азмун полетели с «Зенитом» в Рим на матч ЛЧ с «Лацио»

Нападающие «Зенита» Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун вылетели с командой в Рим на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

Ранее Metaratings стало известно, что полузащитники Магомед Оздоев и Вендел остались в Санкт-Петербурге из-за травм, полученных в расположении сборных.