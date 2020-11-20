Лунев: «Зениту» в Лиге чемпионов немного не везет»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев связал последнее место команды в группе Лиги чемпионов с невезением. Впереди у россиян еще три встречи.

«Лига чемпионов? Там нам немного не везeт. Но тут каждый сам кузнец своего счастья. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы. В этом году «Зениту» досталась более сложная группа, чем в прошлом? Я так не считаю. «Лейпциг» и «Боруссия» примерно равнозначны. Плюс-минус команды одного класса. Остальных нет особого смысла сравнивать. В Лиге чемпионов есть только каждый конкретно взятый матч. Причeм на него можно выйти и выиграть даже у «Реала», как это недавно сделал «Шахтeр». Вторым составом взяли и победили. Поэтому любые сравнения на мой взгляд — всe это ерунда», – считает Лунев.