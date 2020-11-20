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Лунев: «Зениту» в Лиге чемпионов немного не везет»

20 ноября 2020, 19:09
4

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев связал последнее место команды в группе Лиги чемпионов с невезением. Впереди у россиян еще три встречи.

«Лига чемпионов? Там нам немного не везeт. Но тут каждый сам кузнец своего счастья. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы. В этом году «Зениту» досталась более сложная группа, чем в прошлом? Я так не считаю. «Лейпциг» и «Боруссия» примерно равнозначны. Плюс-минус команды одного класса. Остальных нет особого смысла сравнивать. В Лиге чемпионов есть только каждый конкретно взятый матч. Причeм на него можно выйти и выиграть даже у «Реала», как это недавно сделал «Шахтeр». Вторым составом взяли и победили. Поэтому любые сравнения на мой взгляд — всe это ерунда», – считает Лунев.

  • 24 ноября «Зенит» сыграет в четвертом туре Лиги чемпионов с «Лацио».
  • В РПЛ действующие чемпионы идут вторыми.
  • Лунев в сезоне не сыграл ни матча.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Лунев Андрей
Комментарии (4)
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Павелий
1605891341
Наоборот, Зениту повезло, что его купил Газпром и вваливает в него огромные государственные деньги. А ЛЧ всё расставляет по местам.
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MichelWB
1605934281
Там не много не везет, судьи не хотят помогать, даже за деньги. Это какой-то заговор против нас. Нам судьи обязаны помогать, мы БОМЖИ на просто так, мы Газпромовские!
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Axe111
1605942864
Что б**!!!! Позорище и стыдоба, какое на* не везет,фу
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Hektor 84
1606147582
Игры нет, моментов нет. В чем не везет то?
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