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    Лунев: «Зениту» в Лиге чемпионов немного не везет»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев связал последнее место команды в группе Лиги чемпионов с невезением. Впереди у россиян еще три встречи.

    «Лига чемпионов? Там нам немного не везeт. Но тут каждый сам кузнец своего счастья. Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы. В этом году «Зениту» досталась более сложная группа, чем в прошлом? Я так не считаю. «Лейпциг» и «Боруссия» примерно равнозначны. Плюс-минус команды одного класса. Остальных нет особого смысла сравнивать. В Лиге чемпионов есть только каждый конкретно взятый матч. Причeм на него можно выйти и выиграть даже у «Реала», как это недавно сделал «Шахтeр». Вторым составом взяли и победили. Поэтому любые сравнения на мой взгляд — всe это ерунда», – считает Лунев.

    • 24 ноября «Зенит» сыграет в четвертом туре Лиги чемпионов с «Лацио».
    • В РПЛ действующие чемпионы идут вторыми.
    • Лунев в сезоне не сыграл ни матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3731

      Павелий 31 минуту назад

      Наоборот, Зениту повезло, что его купил Газпром и вваливает в него огромные государственные деньги. А ЛЧ всё расставляет по местам.

      0
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      Рейтинг: -138

      Alex_MI_5 33 минуты назад

      Попробуйте рассматривать ЛЧ как соревнование по футболу, а не рулетку, потренируйтесь там, пооттачивайте мастерство. Да не, бред какой-то...

      Позор бомжам!

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