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  • Тренер «Динамо» Шварц: «В России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле»

Тренер «Динамо» Шварц: «В России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле»

15 ноября 2020, 19:33
6

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от работы в РПЛ.

– Получив предложение из «Динамо», вы наверняка тут же включили видео. Первое впечатление от РПЛ?

– На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать.

Мы встречались с «Сочи» и «Локомотивом», идущими в лидирующей группе, а также с «Тамбовом», который, похоже, борется, чтобы не вылететь. И каждый раз сопротивление оказывалось крайне мощным. Нужно было показывать сто процентов своих возможностей, чтобы выиграть.

С тактической и футбольной точек зрения РПЛ на хорошем уровне. И «Динамо» мы приняли в приличном состоянии. Ни один тренер не может прийти и через две недели все полностью переделать.

Базис был хороший, а мы лишь постарались изменить какие-то моменты в тактическом плане. И я приятно удивлен, насколько открыта команда для новых знаний, как охотно ребята воспринимают идеи.

– Бытует такое мнение: РПЛ – лига «автобусов», что тормозит развитие футбола.

– Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперед безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной. И в России то же самое. Видел «Ростов» – команда играет очень активно впереди. «Локомотив» быстро переключается от защиты к нападению. Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни «автобусы».

– Вас что-то поразило в России? В позитивном и негативном смысле.

– Сейчас все затмевает одна тема – коронавирус. Это сильно меняет жизнь, не дает насладиться новой страной в полной мере. Мы должны минимизировать риски, так что я практически никуда не могу выбраться. Всюду ограничения.

Хорошо еще, что в России можно какому-то числу болельщиков находиться на трибунах, – в Германии арены вообще пусты. Но все равно заполненные стадионы – это были бы совсем другие ощущения.

Из позитивного отмечу открытость и сердечность тех людей, с которыми встретился в «Динамо». Понятно, что семьи не хватает, но все работники на базе дают мне положительную энергию, я очень комфортно себя здесь чувствую. Все готовы помочь, всем очень благодарен.

  • Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.
  • Команда занимает четвертое место в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1605459113
Спасибо за позитивчик!!!
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Сильвербой
1605459262
Клоун! как ты будешь петь когда вылетишь из команды после очередного просера какой-нибудь х..не из Казахстана или Молдавии!!!???
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dinam
1605460578
Сандро красавец! Удачи в дальнейшем!
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zigbert
1605536624
Может этот тренер придется Динамо ко двору?
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