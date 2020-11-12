Муса не договорился с «Рубином»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Рубин», сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».
По информации источника, казанский клуб контактировал с 28-летним футболистом, но сторонам не удалось договориться о размере зарплаты.
- Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
- Агент форварда Тони Харрис подтвердил, что его клиент обсуждал возможное возвращение в ЦСКА.
- Муса выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
Источник: «Инсайдлар»
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