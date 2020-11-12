Муса не договорился с «Рубином»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Рубин», сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

По информации источника, казанский клуб контактировал с 28-летним футболистом, но сторонам не удалось договориться о размере зарплаты.