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    Муса не договорился с «Рубином»

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не перейдeт в «Рубин», сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

    По информации источника, казанский клуб контактировал с 28-летним футболистом, но сторонам не удалось договориться о размере зарплаты.

    • Сейчас нигериец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Агент форварда Тони Харрис подтвердил, что его клиент обсуждал возможное возвращение в ЦСКА.
    • Муса выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

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    Источник: «Инсайдлар»

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