Агент Мусы – о ЦСКА: «Контакт был, но решение еще не принято»

Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы», – сказал агент.