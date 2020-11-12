Агент Мусы – о ЦСКА: «Контакт был, но решение еще не принято»

Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
«Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы», – сказал агент.
- По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб ЦСКА недоволен Адольфо Гайчем, поэтому клуб вступил в переговоры с Мусой.
- 28-летний форвард выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
- Сейчас африканец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
Источник: «Спорт-Экспресс»