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    Агент Мусы – о ЦСКА: «Контакт был, но решение еще не принято»

    Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.

    «Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы», – сказал агент.

    • По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб ЦСКА недоволен Адольфо Гайчем, поэтому клуб вступил в переговоры с Мусой.
    • 28-летний форвард выступал за московский клуб с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
    • Сейчас африканец – свободный агент. В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14030

      vladimir-7 2 часа назад

      Чтобы Мусу взять, надо кого-то из легионеров продать.

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      Рейтинг: +2146

      Nerlinger > vladimir-7 2 часа назад

      Онопку с 0вчиной продать надо! Полюбому засланные казачЪки!!! Не зря спартаг с локо чемпионами были ...
      а Мусик пусть крокодилов по африке гоняет, там их много.

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