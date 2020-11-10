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  • Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем

Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем

10 ноября 2020, 18:34
24

Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, московский клуб вступил в переговоры с 28-летним нападающим из-за того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко очень недоволен Адольфо Гайчем.

  • В октябре «Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.
  • «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
  • В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
  • С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Гайч Адольфо Гончаренко Виктор
Комментарии (24)
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knikos
1605022637
Да вообще непонятно кто и откуда его откопал, этого Гайча.
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кран
1605023129
Было бы неплохо
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CSKA №1
1605023267
Мы только за!!!
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yarik1_78
1605023459
Если правда то я двумя руками за!
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AlexandrCSKA
1605025180
Да бред, зачем нам бегунок под нашу игру??? мы че играем от контратак? Хватит одного бегунка, еще одного зачем. Да и к тому же виден прогресс Гаича, он хорошо поле видит, пасы дает, да скорости пока не хватает, но в последней игре он очень много работы делал, защитников на себя убирал грамотно
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real1806
1605026468
Предлагаю Васина гнать в шею! из-за него все проблемы и пенали!!!
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Граф2019
1605028075
это не кони! а Чебурашки из Чебоксар... ГонЧаренко, Чалый, КуЧаев, ВлашиЧ,ГайиЧ,и колбасюкиЧ...
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Viper for CSKA
1605028194
Честно говоря, очень скептически отношусь к данной затее. Во-первых, мы не видели Мусу по-настоящему в деле несколько лет. Что он сейчас из себя представляет - отнюдь не ясно. Вся эта ностальгия абсолютно лишняя, когда мы говорим о построении команды. Во-вторых, он уже не молод и затребует серьезную зарплату, что не радует в контексте построения команды, способной решать задачи в длительной перспективе. В-третьих, ЦСКА играет первым номером, а Муса с этим и в Лестере не справился, и в ЦСКА в позиционных атаках не блистал. Это вообще далеко не Вагнер и не Думбия, настоящим бомбардиром он так и не стал. Чалов впоследствии забил за один сезон столько же, сколько и Муса перед отъездом в Англию. Слуцкий его конечно довёл до ума, насколько возможно было, он - не чисто бегунок. Но, как по мне, он кардинально атаку ЦСКА не усилит. За Гаича заплатили большие деньги, он - молод. Из него вполне можно слепить сильного форварда, как и из Эджуке. Аргентинец обладает не только мощью, ударом, игрой головой, но и неплохой техникой, пасом и мышлением. Собственно это видно уже сейчас. Надо дать парню время набрать форму, а Гончаренко - валерьянки. Если бы Мусе не давали реальный шанс, не терпели огрехи, а заменили его каким-то опытным форвардом, мы бы не увидели его на высоком уровне. Так надо поступить и с нынешней молодежью, а не требовать всего и сразу.
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Aldo.CSKA
1605028884
Муса с Эджукой навели бы шороху)) а попадать в створ будет Влашич))
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general.lizyukov
1605032668
А ты ему играть давай побольше, недоволен он.
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