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    Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем

    Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, утверждает журналист Иван Карпов.

    По его информации, московский клуб вступил в переговоры с 28-летним нападающим из-за того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко очень недоволен Адольфо Гайчем.

    • В октябре «Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.
    • «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
    • В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
    • С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13993

      vladimir-7 1 минуту назад

      Муса в ЦСКА, это хорошо, проверенный игрок и его стоило бы брать
      прямо сейчас, а вот Гайча, если он не тянет на тренировках, немедленно
      продавать, но кто его купит, может быть отдать в аренду и посмотреть
      за ним более внимательно.

      0
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      Рейтинг: +1131

      yarik1_78 26 минут назад

      Если правда то я двумя руками за!

      5
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      Рейтинг: +306

      CSKA №1 29 минут назад

      Мы только за!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      кран 31 минуту назад

      Было бы неплохо

      6
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      Рейтинг: +5779

      knikos 39 минут назад

      Да вообще непонятно кто и откуда его откопал, этого Гайча.

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