Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем

Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, утверждает журналист Иван Карпов.
По его информации, московский клуб вступил в переговоры с 28-летним нападающим из-за того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко очень недоволен Адольфо Гайчем.
- В октябре «Ан-Наср» объявил об уходе нападающего Ахмеда Мусы.
- «Ан-Наср» купил Мусу в августе 2018 года у «Лестера» за 16,5 миллиона евро.
- В составе команды из Эр-Рияда форвард забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 57 матчах.
- С 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18 африканец выступал за ЦСКА.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова