Журналист Карпов: ЦСКА ведет переговоры с Мусой. Гончаренко недоволен Гайчем

Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, московский клуб вступил в переговоры с 28-летним нападающим из-за того, что тренер ЦСКА Виктор Гончаренко очень недоволен Адольфо Гайчем.