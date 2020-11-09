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  • Черчесов – об изменениях в составе, вызове игроков молодeжной сборной и Дзюбе

Черчесов – об изменениях в составе, вызове игроков молодeжной сборной и Дзюбе

9 ноября 2020, 22:20
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы пресс-службы национальной команды после старта ноябрьских сборов на базе в Новогорске.

– О начале сборов

– 22 футболиста сегодня были на поле. Ждeм Миранчука и Черышева, которые вчера играли в своих клубах. Оба здоровы, оба, думаю, приедут в хорошем настроении, потому что и Алексей забил, и Денис выиграл у «Реала». Сегодня всe в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Завтра уже будет более полноценная.

– Об изменениях в составе

– До этого уже говорили, что не объявляли резервный список, потому что обычно были другие условия. Из-за пандемии и травм постарались объявить этот список, чтобы люди, не попавшие в основной список, знали, что их могут дозаявить.

– О вызове игроков молодeжной сборной

– С ними сегодня поговорим. Они молодые футболисты, но, раз в сборную вызываются, значит они достойны. На это я сегодня и настраивал всю команду. Сегодня они не просто вливались, а доказывали свою состоятельность.

– Об октябрьском графике

– Он идентичен, но тогда мы играли три матча дома. Сейчас выездные игры, анализируем происходящее вместе с медицинским и тренерским штабом. Вызвали 24 футболиста из-за такого количества матчей. Надеемся, что тот сбор пошeл на пользу. Опыт приобрели.

– Об отсутствии нескольких лидеров

– Уже привычно, что некоторое количество игроков выбывает. Нас это заставляет принимать решения по ходу. Футболист может достойно играть, но находиться не в том состоянии. Нам важно ценить состояние каждого игрока, и все три игры провести на том уровне, который нам позволит победить.

- О Дзюбе

– Вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально от этого оградить команду. Самому Артeму нужно время, чтобы прийти в себя, побыть с семьeй. Поэтому мы решили, что на этом сборе его не будет. Я с ним не говорил, связывались из тренерского штаба. Он изначально знал о моeм решении. Нам надо готовиться. Он капитан команды и прекрасно понимает ситуацию.

  • В ноябре сборная России сыграет с Молдавией (товарищеский матч), Турцией и Сербией (встречи Лиги наций).
  • У команды восемь очков в четырех турах ЛН и лидерство в группе.

Источник: Телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
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