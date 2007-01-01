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    Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разглядел ошибку в действиях Павла Кукуяна в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2). По мнению эксперта, сочинец не поставил пенальти в пользу хозяев.

    «Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счeте 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Вячеславе Кротове, когда был назначен 11-метровый удар? Там ведь было то же самое! Павел Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Эрика Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушeл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно, это нарушение.

    Кукуян заигрался. Он поднял планку единоборств, которую не может выдержать. Маслов бежал в игрока, подбил ногу, что в центре поля, что в штрафной – это нарушение. Для Кукуяна это не фол, так как он считает это допустимой планкой единоборств. Но почему тогда был назначен 11-метровый на Викторе Мозесе, почему через несколько минут Кукуян назначил опасный штрафной после фола Айртона на левом фланге за абсолютно такой же эпизод? Там ведь такой же момент», – сказал Федотов.

    • «Спартак» дважды по ходу встречи вел в счете.
    • Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в таблице.
    • «Урал» идет 11-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии35
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      Рейтинг: +2757

      mamba9090909 16 минут назад

      Два, абсолютно равных, эпизода. За один, в ворота Урала, ставят пенальти, за второй, в ворота Спартака, нет. Странная ситуация.))

      1
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      Рейтинг: +6252

      GoLenaStop 26 минут назад

      Опять неоднозначное судейство!
      Кто как хочет, так и трактует по-своему ситуацию.
      Судьи мешают играть в нормальный футбол, где игроки сами чувствуют, что можно, а что - низя!
      А командам хрен вернёшь потерянные очки и силы...

      2
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      Рейтинг: +35

      cheser1970 32 минуты назад

      Как все надоели плакать о судействе что игроки что тренеры Брали бы пример с легендой Алекс Фергюсон он как то сказал давно великие слова НИ ОДИН СУДЬЯ НЕ СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ КОМАНДЕ ВЫЙГРАТЬ ЕСЛИ ОНА ЭТОГО ХОЧЕТ хватит ныть играйте в футбол

      1
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      Рейтинг: +46

      Drum 1 час назад

      Пришел Федун к Миллеру и сказал: Хорош одному убивать российский футбол, я тоже хочу!

      0
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      Рейтинг: +1928

      Krasnodar 123 1 час назад

      Без Лавочкина, Безбородкина и Лефникова у Спартака не получается! Фердун будет сниматься с чемпионата?

      2
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      Рейтинг: +725

      Mr Green 1 час назад

      товарищу Федотову надо завязывать употреблять наркотические средства. там даже без повтора было видно, что игрок просто не попадает толком в мяч, а потом уже идёт стык. Игорян как судейкой был никчемным, так и экспертом стал таким же.

      2
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      Рейтинг: -1

      aleks 265814 1 час назад

      Какой судья федот мы все знаем .Свои ошибки не видит .Перед Соболевым не извинился.Все на повторе видели (игра с ростовом) игрок ростова бьет Соболева по ахилу и получает за это красную карточку. А федот поет,это Соболев симулирует. Автор (не помню фамилию) это на медленной съемке показал и сказал арбитр правильно дал красную карточку. И все мы ждем извинений от федота ,но в ответ тишина. Если ты не прав найди в себе силы и извинись.А иначе все будут думать ты проплаченный баран (это мягко сказано)

      4
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      Рейтинг: +371

      xakep01 1 час назад

      Тут просят сайт гей-клуба. Держите
      https://spartak.com/

      2
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      Рейтинг: +1199

      аларм дубль2 > xakep01 50 минут назад

      к тебе только твои зенитовские алармы!пнх собака драная!

      2
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      Рейтинг: +371

      xakep01 > аларм дубль2 17 минут назад

      Что ко мне? тупой ботяра

      0
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      Рейтинг: +371

      xakep01 > аларм дубль2 16 минут назад

      Ты даже ник свой не смог придумать, а скопировал ник вашего злейшего врага, на которого вы агритесь все. Ты понимаешь свою тупость после этого?

      0
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      Рейтинг: +1199

      аларм дубль2 > xakep01 7 минут назад

      если ты сама безмозглость и пастенку прикрой салажня бездарная!таким как ты я объяснять не буду!в понедельник в школу иди готовься!хотя тебя ничему она не научит!

      0
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      Рейтинг: +4729

      NewLife 1 час назад

      Федот, синит приглашает тебя и кукуяна на банкет арбитров на баклан арене. Следите за анонсами на сайте гей клуба.

      2
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      Рейтинг: +1264

      Nevsky_RU 1 час назад

      Федотов кэп очевидность))

      Итак всем всё понятно)) каждый тур судья что то там должен был или не должен по поводу свинарника. Какой в стране народ, такая и народная команда))
      Даже интересно без судей Срам Мск сейчас бы в середине плёлся или уже стоял на вылет?)) В прошлом сезоне именно несколько судейских подгонов спасли это гавно от вылета

      2
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      Рейтинг: +1199

      аларм дубль2 > Nevsky_RU 1 час назад

      мне кажется ,что под федотовым ты с алармами работаешь?иначе как объяснить таку чушь?гы гы гы!а федотов то не знат!

      0
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      Рейтинг: +8928

      Persona_non_Grata > Nevsky_RU 23 минуты назад

      Интересно - в Питере идиотов клонируют или там какая то природная аномалия .

      1
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      Рейтинг: +1199

      аларм дубль2 > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      похоже что аномалия!сам погляди !яркое свидетельство здесь на сайте!хоть одно малолетнее ,что то путное сказал?

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