Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2»

Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2»

7 ноября 2020, 18:12
39

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разглядел ошибку в действиях Павла Кукуяна в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2). По мнению эксперта, сочинец не поставил пенальти в пользу хозяев.

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счeте 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Вячеславе Кротове, когда был назначен 11-метровый удар? Там ведь было то же самое! Павел Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Эрика Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушeл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно, это нарушение.

Кукуян заигрался. Он поднял планку единоборств, которую не может выдержать. Маслов бежал в игрока, подбил ногу, что в центре поля, что в штрафной – это нарушение. Для Кукуяна это не фол, так как он считает это допустимой планкой единоборств. Но почему тогда был назначен 11-метровый на Викторе Мозесе, почему через несколько минут Кукуян назначил опасный штрафной после фола Айртона на левом фланге за абсолютно такой же эпизод? Там ведь такой же момент», – сказал Федотов.

  • «Спартак» дважды по ходу встречи вел в счете.
  • Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в таблице.
  • «Урал» идет 11-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Федотов Игорь
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nariman27
1604763872
как же эти псевдоэксперты ********
Ответить
Вомбат
1604765700
На сей раз я согласен. 100% пенальти в ворота Спартака не поставил Кукуян, при том что поставленный им в ворота Урала пенальти был не столь очевиден. Тем не менее на всех сайтах красно-белая братия уныло строчит: "Опять нас засудили. Опять рука Газпрома, потому что Кукуян родом из Сочи, а в Сочи есть команда, которая замыкается на Питер". Чем писать этот бред, лучше бы посоветовали Тедеско как надо правильно использовать Зобнина и Бакаева. Конечно соревноваться со вчерашними уральскими шутниками: кто тупой, а кто еще тупее, гораздо проще.
Ответить
xakep01
1604766351
Уважаемый Спартак, прошу вас, сняться с чемпионата, на вас стыдно смотреть, без судей вы ничто, идите играть в пфл, там ваш уровень. P.S не вздумайте лезть в еврокубки, еще не хватало Сан-Марино проигрывать
Ответить
aleks 265814
1604766668
Федот проплаченный не знаю кем. Даже слепой видит, игрок урала посылает коряво мяч, потом по инерции попадает в ногу спартаковца и падает .Просто нет слов .обычный контакт ,футбол контакная игра. значит надо по новым правилом от любого контакта давать желтые и красные карточки и ставить пенальти.Я смотрю у федота крыша поехала ,надо идти в Склиф и лечиться .А забитый гол урала надо отменить.Уралец придержал Ларссона а потом незаметно толкнул в спину.Вот это фол а федот не видит.Выводы делайте сами.
Ответить
Томик
1604766935
Прежде всего не должно было быть второго гола "Урала". А что там было бы дальше, одному Федотову известно.
Ответить
Nevsky_RU
1604767409
Федотов кэп очевидность))
Итак всем всё понятно)) каждый тур судья что то там должен был или не должен по поводу свинарника. Какой в стране народ, такая и народная команда)) Даже интересно без судей Срам Мск сейчас бы в середине плёлся или уже стоял на вылет?)) В прошлом сезоне именно несколько судейских подгонов спасли это гавно от вылета
Ответить
xakep01
1604767931
Тут просят сайт гей-клуба. Держите https://spartak.com/
Ответить
aleks 265814
1604768043
Какой судья федот мы все знаем .Свои ошибки не видит .Перед Соболевым не извинился.Все на повторе видели (игра с ростовом) игрок ростова бьет Соболева по ахилу и получает за это красную карточку. А федот поет,это Соболев симулирует. Автор (не помню фамилию) это на медленной съемке показал и сказал арбитр правильно дал красную карточку. И все мы ждем извинений от федота ,но в ответ тишина. Если ты не прав найди в себе силы и извинись.А иначе все будут думать ты проплаченный баран (это мягко сказано)
Ответить
Mr Green
1604768183
товарищу Федотову надо завязывать употреблять наркотические средства. там даже без повтора было видно, что игрок просто не попадает толком в мяч, а потом уже идёт стык. Игорян как судейкой был никчемным, так и экспертом стал таким же.
Ответить
mamba9090909
1604771815
Два, абсолютно равных, эпизода. За один, в ворота Урала, ставят пенальти, за второй, в ворота Спартака, нет. Странная ситуация.))
Ответить
Главные новости
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+