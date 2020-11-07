Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разглядел ошибку в действиях Павла Кукуяна в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2). По мнению эксперта, сочинец не поставил пенальти в пользу хозяев.

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счeте 2:2 на 85-й минуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Вячеславе Кротове, когда был назначен 11-метровый удар? Там ведь было то же самое! Павел Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Эрика Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушeл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно, это нарушение.

Кукуян заигрался. Он поднял планку единоборств, которую не может выдержать. Маслов бежал в игрока, подбил ногу, что в центре поля, что в штрафной – это нарушение. Для Кукуяна это не фол, так как он считает это допустимой планкой единоборств. Но почему тогда был назначен 11-метровый на Викторе Мозесе, почему через несколько минут Кукуян назначил опасный штрафной после фола Айртона на левом фланге за абсолютно такой же эпизод? Там ведь такой же момент», – сказал Федотов.