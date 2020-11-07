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  • Тедеско – о замене Мозеса в перерыве матча с «Уралом»: «Судья предупредил, что следующий фол Виктора – это удаление»

Тедеско – о замене Мозеса в перерыве матча с «Уралом»: «Судья предупредил, что следующий фол Виктора – это удаление»

7 ноября 2020, 17:50
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил замену полузащитника Виктора Мозеса после первого тайма матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

«Виктор очень быстро получил жeлтую, вам решать, справедливо или нет. Потом судья предупредил, что любой следующий фол – это удаление. Были вынуждены заменить.

Он сыграл неплохо, заработал пенальти. Физически не готов на 100 процентов, очень ждeм зимних сборов, чтобы поднять планку физической готовности Мозеса, Кокорина и Урунова, который уже получил третью травму», – сказал Тедеско.

  • Вместо Мозеса на поле вышел Наиль Умяров.
  • В активе нигерийца один гол в четырех играх.
  • Матч «Урал» – «Спартак» завершился ничьей 2:2.

Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мозес Виктор Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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ajax707
1604763384
Задолбали, не футбол а шоу даунов
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Nevsky_RU
1604767162
Еще он походу добавил: можете сбивать, пенальти не будет))
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BRO_football
1604767185
Ну вот, а вы говорите, судьи Спартаку не помогают. Пенальти назначили, да и ещё и последующем удалении предупредили. Что ещё надо для счастья? Победы в матче? Ну, тут Спартаку самому надо постараться. Судья мало чем сможет помочь.
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Просто-333
1604773349
Непредвзятое судейство???
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zigbert
1604837260
С его заменой хуже игра не стала. Но здесь Тедеско принял правильное решение.
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