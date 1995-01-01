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    Тедеско – о замене Мозеса в перерыве матча с «Уралом»: «Судья предупредил, что следующий фол Виктора – это удаление»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил замену полузащитника Виктора Мозеса после первого тайма матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

    «Виктор очень быстро получил жeлтую, вам решать, справедливо или нет. Потом судья предупредил, что любой следующий фол – это удаление. Были вынуждены заменить.

    Он сыграл неплохо, заработал пенальти. Физически не готов на 100 процентов, очень ждeм зимних сборов, чтобы поднять планку физической готовности Мозеса, Кокорина и Урунова, который уже получил третью травму», – сказал Тедеско.

    • Вместо Мозеса на поле вышел Наиль Умяров.
    • В активе нигерийца один гол в четырех играх.
    • Матч «Урал» – «Спартак» завершился ничьей 2:2.

    Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8675

      BRO_football 1 час назад

      Ну вот, а вы говорите, судьи Спартаку не помогают. Пенальти назначили, да и ещё и последующем удалении предупредили. Что ещё надо для счастья? Победы в матче? Ну, тут Спартаку самому надо постараться. Судья мало чем сможет помочь.

      1
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      Рейтинг: +1264

      Nevsky_RU 1 час назад

      Еще он походу добавил: можете сбивать, пенальти не будет))

      1
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      Рейтинг: +153

      ajax707 2 часа назад

      Задолбали, не футбол а шоу даунов

      0
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      Рейтинг: +22049

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      О, как ! Судьи теперь предупреждают Тодеску о своих последующих действиях . А Федун знатно постарался .

      1
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      Рейтинг: +725

      Mr Green > пьяныйхоровод 1 час назад

      судья игрока предупреждает всегда игрока, что по совокупности фолов, тот получит следующим фолом желтую

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