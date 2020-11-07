Тедеско – о замене Мозеса в перерыве матча с «Уралом»: «Судья предупредил, что следующий фол Виктора – это удаление»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил замену полузащитника Виктора Мозеса после первого тайма матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
«Виктор очень быстро получил жeлтую, вам решать, справедливо или нет. Потом судья предупредил, что любой следующий фол – это удаление. Были вынуждены заменить.
Он сыграл неплохо, заработал пенальти. Физически не готов на 100 процентов, очень ждeм зимних сборов, чтобы поднять планку физической готовности Мозеса, Кокорина и Урунова, который уже получил третью травму», – сказал Тедеско.
- Вместо Мозеса на поле вышел Наиль Умяров.
- В активе нигерийца один гол в четырех играх.
- Матч «Урал» – «Спартак» завершился ничьей 2:2.
Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»
Источник: «Чемпионат»