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  • Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

7 ноября 2020, 16:50
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

  • Встреча завершилась ничьей 2:2.
  • Московская команда дважды вела в счете.
  • Дубль в этой игре оформил Александр Соболев.

«Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь.

Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли.

На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются», – сказал Тедеско.

Соболев – о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это равносильно поражению»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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ZEVS71
1604757339
А не высокого ли мнения о себе вы господин?
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RUSSIANPOWER
1604757586
Думаю, у некоторых клубов даже в задачах на сезон прописывается пункт "Обыграть Спартак".. :D Иногда аж бесит, как все с.ка стараются..
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derrik2000
1604758331
"Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь." "Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива." Чё-Чё??? Контроль мяча??? С каких это пор у Спартака при тебе стал в игре "контроль мяча", если Спартак ВООБЩЕ не умеет играть в позиционном нападении, а практически все голы забивались или после стандартных положений, или после контратак??? "На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются." Ага-ага. А на остальных стадионах ты и ГТ команды-соперника сядете, партейку в буру сгоняете и уже, зная, кто выиграет или проиграет в матче, спокойно идёте на тренерскую скамейку??? Слушайте, ЧЁ ОН КУРИТ??? DDD Или ему какие-то таблетки наркотические дают??? Как сказал Юозас Будрайтис - "сказочный д......б". (((((
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ilichkadr
1604759030
Интересно, кого конкретно Тедеско имел ввиду, когда сказал "На «Спартак» ОНИ по-особому настраиваются"?
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vladimir-7
1604759185
Так вы сами против себя настраиваете все команды, считая их ниже по уровню с вашей командой, вот поэтому все и настраиваются для того, чтобы доказать обратное. У руководства и игроков команды, не говоря уже о большинстве болельщиков — МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
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baden69
1604759549
Команда не играет в еврокубках, так чем она неделю занимается коли играет абсолютно на равных с командами середины таблицы??? Вопрос к тому, кто скачет на бровке.
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Кинстифа
1604761702
Пора бы привыкнуть.. что даже слабые футболисты рвут зад играя против Спартака))) Не удивлюсь. если в следующем матче Урал проиграет по полной программе...
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ySS
1604761958
Видно, парень не в курсе, что все команды по особому настраиваются на Спартак. Премиальные опять же. А там, где тренеры бывшие спартаковцы, добавляется супермотивация и выдумка)
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JTherry
1604765082
"Доволен ли я игрой своей команды? Да" ...вот только болельщики вряд ли согласятся с тобой, Тед... не может Спартак спокойно на классе, ведя в счете (дважды), дожимать соперника... и это факт(( вчера перед матчем с Уралом не Айртона надо было тренировать в воротах, а Максименко, чтобы не "играл в Нойера", коли не дано... и это второй факт(( и не понятно, почему не играет в стартовом составе самый высокооплачиваемый нападающий, Кокорин? вчера такое многообещающее интервью выдал перед поездкой, аж слезу прошиб...((
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zigbert
1604837083
Все это так, только уж очень легко пропускаем мячи ведя в счете.
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