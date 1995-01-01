Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

Так вы сами против себя настраиваете все команды, считая их ниже
по уровню с вашей командой, вот поэтому все и настраиваются для
того, чтобы доказать обратное. У руководства и игроков команды, не говоря уже о большинстве болельщиков — МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала».
- Встреча завершилась ничьей 2:2.
- Московская команда дважды вела в счете.
- Дубль в этой игре оформил Александр Соболев.
«Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь.
Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли.
На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются», – сказал Тедеско.
Соболев – о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это равносильно поражению»