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    Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

    • Встреча завершилась ничьей 2:2.
    • Московская команда дважды вела в счете.
    • Дубль в этой игре оформил Александр Соболев.

    «Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь.

    Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли.

    На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются», – сказал Тедеско.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13954

      vladimir-7 1 минуту назад

      Так вы сами против себя настраиваете все команды, считая их ниже
      по уровню с вашей командой, вот поэтому все и настраиваются для
      того, чтобы доказать обратное. У руководства и игроков команды, не говоря уже о большинстве болельщиков — МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9282

      ilichkadr > vladimir-7 57 секунд назад

      Работа замполита дает о себе знать. Отрицательный результат тоже результат и с этим не поспоришь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9282

      ilichkadr 3 минуты назад

      Интересно, кого конкретно Тедеско имел ввиду, когда сказал "На «Спартак» ОНИ по-особому настраиваются"?

      0
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      Рейтинг: +12984

      derrik2000 15 минут назад

      "Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь."
      "Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива."

      Чё-Чё???
      Контроль мяча???
      С каких это пор у Спартака при тебе стал в игре "контроль мяча", если Спартак ВООБЩЕ не умеет играть в позиционном нападении, а практически все голы забивались или после стандартных положений, или после контратак???

      "На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются."

      Ага-ага.
      А на остальных стадионах ты и ГТ команды-соперника сядете, партейку в буру сгоняете и уже, зная, кто выиграет или проиграет в матче, спокойно идёте на тренерскую скамейку???

      Слушайте, ЧЁ ОН КУРИТ??? DDD
      Или ему какие-то таблетки наркотические дают???

      Как сказал Юозас Будрайтис - "сказочный д......б". (((((

      2
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      Рейтинг: +100

      RUSSIANPOWER 28 минут назад

      Думаю, у некоторых клубов даже в задачах на сезон прописывается пункт "Обыграть Спартак".. :D Иногда аж бесит, как все с.ка стараются..

      3
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      ...
      Рейтинг: +3621

      Павелий > RUSSIANPOWER 23 минуты назад

      Это не мысль, а факт.

      2
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      Рейтинг: +10505

      alarm 28 минут назад

      обещали шашлык - сделали шашлык. только проплаченный кукуян немного подпортил)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      ZEVS71 32 минуты назад

      А не высокого ли мнения о себе вы господин?

      3
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > ZEVS71 30 минут назад

      слишком высокого!с такой игрой чемпионами не становятся!

      1
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