Тедеско: «Урал» по-особому настраивается на «Спартак». У нас каждый матч – это война»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала».

Встреча завершилась ничьей 2:2.

Московская команда дважды вела в счете.

Дубль в этой игре оформил Александр Соболев.

«Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь.

Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли.

На этом стадионе у нас каждый матч – это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются», – сказал Тедеско.

Соболев – о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это равносильно поражению»