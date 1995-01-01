Bild: «Реал», «Барса», «Ман Сити», «Ювентус» и «Милан» – претенденты на Маркуса Тюрама

Зачем? Милан, я ещё понимаю, но так и Боруссия норм клуб, не хуже сейчас Милана.
Тюрам явно и близко не будет таким крутым, как его отец, а брать парня на лавку ради чего? Ради громкой фамилии и пиара или надежд на призрачное "выстрелит в топ-клубе"? 100% придётся за него переплатить. Сейчас немцы как влепят за него ценник лямов 80. И?
Жаль Бартомеу ушёл, он бы сразу дал за него 120)))
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может оказаться в более статусном клубе.
Как сообщает Bild, наиболее предметный интерес к французу проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Также за прогрессом 23-летнего форварда следят «Реал» и «Милан».
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
- За «Боруссию» М он выступает с июля 2019 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 14 ассистов.
- Сегодня стало известно о дебютном вызове Тюрама в сборную Франции.