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    Bild: «Реал», «Барса», «Ман Сити», «Ювентус» и «Милан» – претенденты на Маркуса Тюрама

    Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может оказаться в более статусном клубе.

    Как сообщает Bild, наиболее предметный интерес к французу проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

    Также за прогрессом 23-летнего форварда следят «Реал» и «Милан».

    • Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
    • За «Боруссию» М он выступает с июля 2019 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 14 ассистов.
    • Сегодня стало известно о дебютном вызове Тюрама в сборную Франции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10753

      Cules2013 1 час назад

      Зачем? Милан, я ещё понимаю, но так и Боруссия норм клуб, не хуже сейчас Милана.
      Тюрам явно и близко не будет таким крутым, как его отец, а брать парня на лавку ради чего? Ради громкой фамилии и пиара или надежд на призрачное "выстрелит в топ-клубе"? 100% придётся за него переплатить. Сейчас немцы как влепят за него ценник лямов 80. И?
      Жаль Бартомеу ушёл, он бы сразу дал за него 120)))

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