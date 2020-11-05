Bild: «Реал», «Барса», «Ман Сити», «Ювентус» и «Милан» – претенденты на Маркуса Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может оказаться в более статусном клубе.

Как сообщает Bild, наиболее предметный интерес к французу проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Также за прогрессом 23-летнего форварда следят «Реал» и «Милан».