Bild: «Реал», «Барса», «Ман Сити», «Ювентус» и «Милан» – претенденты на Маркуса Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может оказаться в более статусном клубе.
Как сообщает Bild, наиболее предметный интерес к французу проявляют «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Также за прогрессом 23-летнего форварда следят «Реал» и «Милан».
- Рыночная стоимость игрока – 32 миллиона евро.
- За «Боруссию» М он выступает с июля 2019 года, сыграл 49 матчей, забил 17 голов и сделал 14 ассистов.
- Сегодня стало известно о дебютном вызове Тюрама в сборную Франции.
Источник: Bild