Форвард «Боруссии» М Тюрам впервые вызван в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал список игроков, вызванных на ноябрьские матчи.
Впервые вызов получил нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам.
Французы проведут 11 ноября товарищескую игру со сборной Финляндии, 14 и 17 ноября они сыграют в Лиге наций против сборных Португалии и Швеции.
- В этом сезоне Тюрам провел в Бундеслиге шесть матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи.
- Игрок – сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама.
26 joueurs appelés par Didier Deschamps pour les 3 matchs de novembre avec une 1ère convocation pour Marcus Thuram ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1deg87NL88— Equipe de France (@equipedefrance) November 5, 2020
Источник: Твиттер сборной Франции