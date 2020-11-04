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    Тер Стеген может сыграть за «Барсу» впервые после 2:8 с «Баварией». Сегодня матч с киевским «Динамо»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген восстановился после операции на колене и попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

    Немецкий голкипер каталонцев не выходил на поле 2,5 месяца. Последний матч, в котором сыграл тер Стеген – четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

    • В октябре Тер Стеген заключил новый контракт с клубом до июля 2025 года.
    • В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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