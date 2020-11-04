Тер Стеген может сыграть за «Барсу» впервые после 2:8 с «Баварией». Сегодня матч с киевским «Динамо»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген восстановился после операции на колене и попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Немецкий голкипер каталонцев не выходил на поле 2,5 месяца. Последний матч, в котором сыграл тер Стеген – четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).
- В октябре Тер Стеген заключил новый контракт с клубом до июля 2025 года.
- В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.
The squad for #BarçaDynamo! @ChampionsLeague pic.twitter.com/oWvXkhGYV6— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020