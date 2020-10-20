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    «Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, де Йонгом, Лангле и Пике

    «Барселона» объявила о продлении контрактов с четырьмя футболистами. Ранее они согласились пойти на снижение зарплаты из-за ухудшения финансового положения клуба.

    Вратарь Марк-Андре тер Стеген заключил контракт с клубом до июля 2025 года. В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

    Полузащитник Френки де Йонг и защитник Клеман Лангле будут выступать за клуб до июля 2026 года. Клаусула за нидерландца – 400 миллионов евро, за француза – 300 миллионов.

    Защитник Жерар Пике продлил контракт с «Барсой» до 20 июня 2024 года. Необходимое условие сделки – определенное количество матчей в сезоне-2021/22. Отступные – 500 миллионов евро.

    • Операционные доходы клуба за год упали на 192 миллиона евро (с 1047 до 855 миллионов), а убыток составил 97 миллионов.
    • В «Барселоне» опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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