«Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, де Йонгом, Лангле и Пике

«Барселона» объявила о продлении контрактов с четырьмя футболистами. Ранее они согласились пойти на снижение зарплаты из-за ухудшения финансового положения клуба.

Вратарь Марк-Андре тер Стеген заключил контракт с клубом до июля 2025 года. В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Полузащитник Френки де Йонг и защитник Клеман Лангле будут выступать за клуб до июля 2026 года. Клаусула за нидерландца – 400 миллионов евро, за француза – 300 миллионов.

Защитник Жерар Пике продлил контракт с «Барсой» до 20 июня 2024 года. Необходимое условие сделки – определенное количество матчей в сезоне-2021/22. Отступные – 500 миллионов евро.

Операционные доходы клуба за год упали на 192 миллиона евро (с 1047 до 855 миллионов), а убыток составил 97 миллионов.

В «Барселоне» опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.