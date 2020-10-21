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  • «Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, де Йонгом, Лангле и Пике

«Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, де Йонгом, Лангле и Пике

21 октября 2020, 08:27
1

«Барселона» объявила о продлении контрактов с четырьмя футболистами. Ранее они согласились пойти на снижение зарплаты из-за ухудшения финансового положения клуба.

Вратарь Марк-Андре тер Стеген заключил контракт с клубом до июля 2025 года. В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Полузащитник Френки де Йонг и защитник Клеман Лангле будут выступать за клуб до июля 2026 года. Клаусула за нидерландца – 400 миллионов евро, за француза – 300 миллионов.

Защитник Жерар Пике продлил контракт с «Барсой» до 20 июня 2024 года. Необходимое условие сделки – определенное количество матчей в сезоне-2021/22. Отступные – 500 миллионов евро.

  • Операционные доходы клуба за год упали на 192 миллиона евро (с 1047 до 855 миллионов), а убыток составил 97 миллионов.
  • В «Барселоне» опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Барселона Пике Жерар тер Стеген Марк-Андре Лангле Клеман де Йонг Френки
Комментарии (1)
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CSKA57
1603278062
Очень рад за ребят!
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