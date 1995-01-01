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    Крыховяк: «Много раз играли против «Атлетико». Готовы биться»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    «В последнем матче в Лиге чемпионов мы неплохо играли, но не взяли очков. Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться», – передает слова Крыховяка «Чемпионат».

    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • «Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1)

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2679

      raritet 10 минут назад

      Было бы классно выиграть у Симеоне. Все форварды в том возрасте, в котором наши форварды уже на пенсии. Один правда молодняк есть.

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