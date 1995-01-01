Крыховяк: «Много раз играли против «Атлетико». Готовы биться»

Было бы классно выиграть у Симеоне. Все форварды в том возрасте, в котором наши форварды уже на пенсии. Один правда молодняк есть.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«В последнем матче в Лиге чемпионов мы неплохо играли, но не взяли очков. Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться», – передает слова Крыховяка «Чемпионат».
- Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- «Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1)
Николич: «Хочу, чтобы «Локомотив» играл как «Атлетико»