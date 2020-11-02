Крыховяк: «Много раз играли против «Атлетико». Готовы биться»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«В последнем матче в Лиге чемпионов мы неплохо играли, но не взяли очков. Я очень хорошо знаю нашего завтрашнего соперника, мы много раз играли против «Атлетико». Никогда не было легко, завтра будет сложная игра. Но мы готовы биться», – передает слова Крыховяка «Чемпионат».

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

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