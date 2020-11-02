Николич: «Хочу, чтобы «Локомотив» играл как «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о соперниках по группе Лиги чемпионов.

«В России меня часто об этом спрашивают. Люди испугались и очень удивлялись моей реакции. Как правило, спрашивали, боимся ли мы. Почему мы должны бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими.

Будет легко? Конечно, нет! Это же Лига чемпионов, здесь собраны 32 лучших команды в Европе. Мы видим в этом вызов. Играть, бороться и добывать хорошие результаты против таких клубов.

«Бавария» – это машина и действующий чемпион. Мы все видели, как она провела концовку прошлого сезона, какую мощь продемонстрировала на самом высоком уровне европейского футбола.

Потом «Атлетико», который мне очень нравится, с Диего Симеоне и их стилем игры. Теперь у них есть Суарес. Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Я бы хотел, чтобы мои команды играли так же.

Наконец, «Зальцбург». Очень интересный проект. Я знаком с ним и могу сказать, что там ничего не происходит просто так. У них есть стратегия, они точно знают, что делают. Очень интересная молодая команда со зрелищными игроками, быстрая и сильная. Ей пока не хватает опыта, но по потенциалу это лучшая молодая команда Европы», – цитирует Николича пресс-служба УЕФА.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

«Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1)

«Локомотив» – «Атлетико»: «Добро пожаловать»