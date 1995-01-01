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    Николич: «Хочу, чтобы «Локомотив» играл как «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о соперниках по группе Лиги чемпионов.

    «В России меня часто об этом спрашивают. Люди испугались и очень удивлялись моей реакции. Как правило, спрашивали, боимся ли мы. Почему мы должны бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими.

    Будет легко? Конечно, нет! Это же Лига чемпионов, здесь собраны 32 лучших команды в Европе. Мы видим в этом вызов. Играть, бороться и добывать хорошие результаты против таких клубов.

    «Бавария» – это машина и действующий чемпион. Мы все видели, как она провела концовку прошлого сезона, какую мощь продемонстрировала на самом высоком уровне европейского футбола.

    Потом «Атлетико», который мне очень нравится, с Диего Симеоне и их стилем игры. Теперь у них есть Суарес. Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Я бы хотел, чтобы мои команды играли так же.

    Наконец, «Зальцбург». Очень интересный проект. Я знаком с ним и могу сказать, что там ничего не происходит просто так. У них есть стратегия, они точно знают, что делают. Очень интересная молодая команда со зрелищными игроками, быстрая и сильная. Ей пока не хватает опыта, но по потенциалу это лучшая молодая команда Европы», – цитирует Николича пресс-служба УЕФА.

    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • «Локомотив» на выходных проиграл «Сочи» (1:2), а «Атлетико» победил «Осасуну» (3:1)

    «Локомотив» – «Атлетико»: «Добро пожаловать»

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    Источник: Сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      garet12222 30 минут назад

      ... и платить как в Тамбове

      0
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      Рейтинг: +1713

      PAREVG. 39 минут назад

      Играть как Атлетико???
      Хорошо, только надо сначала не замечать сопротивления Ротора, и без напряга, обыгрывать Сочи.

      0
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      Рейтинг: +267

      99-й 40 минут назад

      "Хочу чтоб Миранчук играл как Бэкхэм"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3607

      Cleaner 53 минуты назад

      А что не как Бавария?!!

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      Рейтинг: +795

      O-Z 59 минут назад

      Хотя стиль Атлетико не всем нравится в Европе, но и до этого стиля нам далеко.

      0
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      Рейтинг: +306

      Rainmaker > O-Z 19 минут назад

      а что не так со стилем Атлетико?

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