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    Флик: «Выгрызли победу зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

    «Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности. Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее», – сказал Флик в интервью после матча.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.
    • Мюнхенцы выиграли 13-й матч подряд в ЛЧ.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1186

      PNZ1985 16 минут назад

      классный отскок) Локо - браво! Зальцбург надо дома валить

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      Рейтинг: +5632

      Alekxei Z. 1 час назад

      Авантюрная игра в обороне , высоко в линию с медленным Зуле , давала шансы Локо.
      Вышедшие на замену Гнабри , Де Коста и Мартинес сломали вообще командную игру.
      Победа на классе , но Локо уважуха !

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      Рейтинг: +15144

      silver29 1 час назад

      Вполне достойно Локо отыграл, правда у баварцев был налет пижонства. Существенное отличие в игре команд это прием мяча, немцы принимают мягко практически и подрабатывать не надо, отсюда и пасы и удары с ходу, а от игроков Локомотива мяч как от стены отскакивает и передачи в некуда.

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      Рейтинг: +661

      Mr Green > silver29 24 минуты назад

      ну так ты посмотри на имена в составе) там звезды мирового футбола, а у нас Живоглядов со Смоловым)

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      Рейтинг: +2724

      mamba9090909 1 час назад

      Реверанс.)))

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      Рейтинг: +37

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Просто смысл унижать клуб из России и без того униженный, сегодня вон зенит так же обыграют шмели

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