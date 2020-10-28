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  • Флик: «Выгрызли победу зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо»

Флик: «Выгрызли победу зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо»

28 октября 2020, 07:42
11

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности. Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее», – сказал Флик в интервью после матча.

  • «Локомотив» идет в группе третьим.
  • «Бавария» лидирует.
  • Мюнхенцы выиграли 13-й матч подряд в ЛЧ.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Локомотив Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (11)
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BlackMurderDeco
1603861179
Просто смысл унижать клуб из России и без того униженный, сегодня вон зенит так же обыграют шмели
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mamba9090909
1603862185
Реверанс.)))
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PNZ1985
1603868156
классный отскок) Локо - браво! Зальцбург надо дома валить
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zatonn
1603870046
От команды в групповом этапе Лиги Чемпионов требуется ровно пройти всю дистанцию в шесть матчей, не забывая при этом о национальном чемпионате, плюс ко всему для некоторых игроков и матчи сборных. График у Баварии очень жёсткий, и выложиться по максимуму в одном матче, а потом сдуться в следующих недопустимо. Бавария выполнила свою задачу, увезя из Москвы три очка, остальное не важно. Ханси Флик - лучший тренер, респект!
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gesott
1603871664
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Petrak86
1603890227
Если Локо так же настроится - вполне с Атлетико можно вничью хотя бы сыграть. Ну а Зальцбург дома дома надо уверенно побеждать, главное без расслаблений и самоуверенности. А то наши команды могут - победить фаворита, чтоб потом вылететь от аутсайдера (сразу вспоминается как ЦСКА дважды обыграл в группе Реал, чтоб потом от Виктории Пльзень вылететь). Локо удачи в следующих турах. Сегодня удачи Краснодару и Зениту
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житель СПб
1603914188
Начинают потихоньку уважать...
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