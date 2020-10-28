Флик: «Выгрызли победу зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
«Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности. Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее», – сказал Флик в интервью после матча.
- «Локомотив» идет в группе третьим.
- «Бавария» лидирует.
- Мюнхенцы выиграли 13-й матч подряд в ЛЧ.
Источник: сайт УЕФА