Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Марсель» Виллаш-Боаша, «Порту» победил «Олимпиакос»

«Манчестер Сити» крупно победил «Марсель» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Один из мячей забил летний новичок Ферран Торрес. Марсельцы уступили в пятом домашнем матче Лиги чемпионов подряд.

В другом матче «Порту» оказался сильнее греков.

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

Марсель (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 18; 0:2 – Гюндоган, 76; 0:3 – Стерлинг, 81.

Порту (Португалия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Виейра, 11; 2:0 – Оливейра, 85.

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