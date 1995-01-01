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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Марсель» Виллаш-Боаша, «Порту» победил «Олимпиакос»

    «Манчестер Сити» крупно победил «Марсель» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Один из мячей забил летний новичок Ферран Торрес. Марсельцы уступили в пятом домашнем матче Лиги чемпионов подряд.

    В другом матче «Порту» оказался сильнее греков.

    Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

    Марсель (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торрес, 18; 0:2 – Гюндоган, 76; 0:3 – Стерлинг, 81.

    Порту (Португалия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Виейра, 11; 2:0 – Оливейра, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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