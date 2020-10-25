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    Лепсая: «Севилья» проявляла интерес к Кварацхелии»

    Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал, что «Севилья» интересовалась полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

    «Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Был в «Рубине», спросил, как он тренируется. Не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Так вот на Кварацхелию это не распространяется. Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет — я не знаю. Но, мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги», — сказал Лепсая в программе «Инсайдеры».

    • Рынок сейчас оценивает грузина в 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Кварацхелия провел 12 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Рубин» идет в таблице девятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2020 23:28
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