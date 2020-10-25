Лепсая: «Севилья» проявляла интерес к Кварацхелии»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал, что «Севилья» интересовалась полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

«Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Был в «Рубине», спросил, как он тренируется. Не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Так вот на Кварацхелию это не распространяется. Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет — я не знаю. Но, мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги», — сказал Лепсая в программе «Инсайдеры».