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    Семин – о дебютном голе Миранчука за «Аталанту»: «За него все рады, я тоже»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий по поводу дебюта полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

    • Россиянин вышел на замену на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».
    • Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

    «Самое важное, что Миранчуку дали шанс. Лeша этим воспользовался. Это даeт ему дальнейшие хорошие дивиденды для того, чтобы играть в стартовом составе. Миранчук хорошо вышел, а мяч пересeк линию.

    Рад ли я? За него все рады, я тоже. Это уже третий гол Алексея в Лиге чемпионов», – сказал Семин.

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    Источник: «Чемпионат»

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