Семин – о дебютном голе Миранчука за «Аталанту»: «За него все рады, я тоже»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий по поводу дебюта полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

Россиянин вышел на замену на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

«Самое важное, что Миранчуку дали шанс. Лeша этим воспользовался. Это даeт ему дальнейшие хорошие дивиденды для того, чтобы играть в стартовом составе. Миранчук хорошо вышел, а мяч пересeк линию.

Рад ли я? За него все рады, я тоже. Это уже третий гол Алексея в Лиге чемпионов», – сказал Семин.

Гасперини – о голе Миранчука «Мидтъюлланду: «Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче»