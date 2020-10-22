Гасперини – о голе Миранчука «Мидтъюлланду: «Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука.

Россиянин вышел на замену на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

«Миранчук забил прекрасный гол. Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче. Миранчук пропустил месяц, он еще полноценно не работал с командой. В ходе сезона все получат шанс, потому что мы много играем, плюс 12 футболистов ездят в сборные, и это вынуждает нас прибегать к ротации», – сказал Гасперини.