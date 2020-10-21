Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью в гостях с «Зальцбургом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» вышел вперед на 19-й минуте после гола Эдера. «Зальцбург» сумел сравнять счет на последней минуте первого тайма и вышел вперед сразу после перерыва. На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Зальцбург – Локомотив – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Эдер, 19; 1:1 – Собослай, 45; 2:1 – Юнузович, 50; 2:2 – Лисакович, 75.

«Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович (Окафор, 84), Камара (Окугава, 73), Мвепу, Собослай, Дака, Койта (Бериша, 53).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Миранчук (Лисакович, 69), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

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