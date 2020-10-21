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Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью в гостях с «Зальцбургом»

21 октября 2020, 21:46
52

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» вышел вперед на 19-й минуте после гола Эдера. «Зальцбург» сумел сравнять счет на последней минуте первого тайма и вышел вперед сразу после перерыва. На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Зальцбург – Локомотив – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Эдер, 19; 1:1 – Собослай, 45; 2:1 – Юнузович, 50; 2:2 – Лисакович, 75.

«Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович (Окафор, 84), Камара (Окугава, 73), Мвепу, Собослай, Дака, Койта (Бериша, 53).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Миранчук (Лисакович, 69), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

Турнирная таблица группы А

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зальцбург Локомотив
Комментарии (52)
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Боцман59rus
1603306117
Локо респект за концовку, взял и хладнокровно надавил, отодвинув игру от своих ворот. ....бомжи учитесь)))
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Loko_Roma
1603306132
Красавы, не надеялся если честно
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Snek
1603306165
Смолова гнать в шею, а так сыграли не так уж и плохо, шансы есть.
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portero
1603306166
молодцы отличное начало!
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Рубинище
1603306173
молодцы, отыгрались. Меранчуку замена уроком станет, а Смолова в дубль, только место занимает
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CSKA57
1603306177
Для выездной игры прекрасно!!!
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Mister_Tomsk
1603306253
поразил смолов, его заменили, поднимается, ему одноклубник руку тянет , тот проходит мимо, гавно епаное
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GoLenaStop
1603306285
Локо -Молодцы! Ай, да хорош парень №19! Видно, что наш, из кочегаров!!! СПАСИБО за игру !!!! Браво!
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zra78
1603306454
Результат норм ,игра говно P.S.Лисакович всё больше и больше радует!
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Кузьмич на трибуне
1603307242
Мои поздравления всем кто болеет за наши клубы. Пусть это не победа. Но у Зальцбурга два очка отняли , причём на выезде. При любом раскладе следующей игры в этой группе -Локо не ниже второго места(пока). Ну начало не плохое. Ждали победу от Зенита, а от Локо и быков особых надежд не было. Вышло наоборот. Локо и Краснодар взяли по одному очку, и по два отгрызли у соперников. Зенит подарил три очка соперникам. А сами с баранкой на последнем месте.
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