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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграл вничью в гостях с «Зальцбургом»

    Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотив» вышел вперед на 19-й минуте после гола Эдера. «Зальцбург» сумел сравнять счет на последней минуте первого тайма и вышел вперед сразу после перерыва. На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2

    Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

    Зальцбург – Локомотив – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эдер, 19; 1:1 – Собослай, 45; 2:1 – Юнузович, 50; 2:2 – Лисакович, 75.

    «Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович (Окафор, 84), Камара (Окугава, 73), Мвепу, Собослай, Дака, Койта (Бериша, 53).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Миранчук (Лисакович, 69), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

    Турнирная таблица группы А

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии55
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      Рейтинг: +1665

      ФК Пупсик 3 минуты назад

      Чуть не забыл - в какой группе ЛЧ играет велихий спырдаг? Пожалуйста подскажите, а то мне никак их не найти!

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      Рейтинг: +1665

      ФК Пупсик 4 минуты назад

      Лохи отскочили, а стыдно за свиней!

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      Рейтинг: +2598

      raritet 5 минут назад

      Молодцы паровозы. Игра понравилась. Хорошая команда от Шпалыча. Немного везения и вообще могли бы увезти 3 очка. Мои поздравления болелам Локо.

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      Рейтинг: +1117

      Январь 59 27 минут назад

      Не верил до конца, что отыграются, и очень боялся , что пропустят как в первом тайме , под свисток. Но выстояли. Могли и ещё забить, однако не смогли. Жаль что не победа, но первый шаг уже есть. Уже не последние. Уже появился большой шанс зацепиться за ЛЕ, а дас Бог удачу в ноги и дальше пройти. Всем большой привет и поздравления.

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      Рейтинг: +8103

      JTherry 27 минут назад

      для игры в гостях с РБ - ничья отличный результат...

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      Рейтинг: +121

      sampos 39 минут назад

      Если такой ценой будем ничьи зарабатывать в лиге чемпионов, то ничего хорошего не светит.

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      Рейтинг: +147

      аларм дубль2 47 минут назад

      локо и краснодар с очками,надеюсь не последними!зенит подтянуться и все будет нормално!!всем здоровья и побед нашим командам!алармов и пупсиков в бан,вместе с папкой кпссспб!

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      Рейтинг: +76

      Fusballer 52 минуты назад

      Локо ещё работать и работать над игрой. Во время матча в лиге чемпионов нельзя расслабляться ни на секунду. Не надо оставлять неприкрытыми игроков соперника в штрафной и рядом. Меньше терять мяч. И прибавлять с каждой игрой во всех компонентах!

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      Рейтинг: +1740

      Бриг 54 минуты назад

      Ах, на выезде. Тогда более-менее. Хотя все равно позор. Зальцбург какой-то.

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      Рейтинг: -107

      Спартач80 55 минут назад

      Ну уже неплохо!С ничьей,Локо!

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