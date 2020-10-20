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    «Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс рассказал бельгийской прессе о сильных игроках петербургской команды.

    «В финансовом отношении «Зенит» силен. Это чуть ли не единственная команда в России, которая может тратить большие деньги на игроков.

    Вижу, Малком травмирован. Неплохо для «Брюгге». Он звездный игрок, умеет принимать решения, часто отдает важные пасы и твердо стоит на ногах. В нападении, конечно, Дзюба. Я играл против него и с ним, обучал его. Это зверь. Против него очень сложно защищаться», – цитирует Ломбертса Voetbalkrant со ссылкой на HLN.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbalkrant

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5148

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Если , Зенит будет опять играть на Дзюбу-шансов сыграть вничью не говоря о победе - НЕТ !

      1
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      Рейтинг: +8744

      paracetamol 46 минут назад

      Зюбе сегодня надо выложиться, а с татарами можно и отдохнуть.

      1
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      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 1 час назад

      Трёх игроков Зенита Азмуна, Жиркова и Караваева выключить за счет
      персональной опеки, а само бревно ничего не сделает. Вот и весь зверь.

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      Рейтинг: +8744

      paracetamol > vladimir-7 45 минут назад

      Как-то некрасиво ты говоришь, да и персоналка сегодня не в моде!

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      Рейтинг: +13590

      vladimir-7 > paracetamol 17 минут назад

      Высказался о Дзюбе-звере, а он у всех в моде и если
      это считаешь некрасиво, то сказал по его заслугам, а
      не в части того, что делать Брюгге.

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