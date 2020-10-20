«Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс рассказал бельгийской прессе о сильных игроках петербургской команды.
«В финансовом отношении «Зенит» силен. Это чуть ли не единственная команда в России, которая может тратить большие деньги на игроков.
Вижу, Малком травмирован. Неплохо для «Брюгге». Он звездный игрок, умеет принимать решения, часто отдает важные пасы и твердо стоит на ногах. В нападении, конечно, Дзюба. Я играл против него и с ним, обучал его. Это зверь. Против него очень сложно защищаться», – цитирует Ломбертса Voetbalkrant со ссылкой на HLN.
- Сегодня, 20 октября, «Зенит» примет бельгийский «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: Voetbalkrant