«Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс рассказал бельгийской прессе о сильных игроках петербургской команды.

«В финансовом отношении «Зенит» силен. Это чуть ли не единственная команда в России, которая может тратить большие деньги на игроков.

Вижу, Малком травмирован. Неплохо для «Брюгге». Он звездный игрок, умеет принимать решения, часто отдает важные пасы и твердо стоит на ногах. В нападении, конечно, Дзюба. Я играл против него и с ним, обучал его. Это зверь. Против него очень сложно защищаться», – цитирует Ломбертса Voetbalkrant со ссылкой на HLN.