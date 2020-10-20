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  • «Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»

«Дзюба – зверь». Ломбертс рассказал бельгийцам о сильных сторонах «Зенита»

20 октября 2020, 13:22
13

Бывший защитник «Зенита» и воспитанник «Брюгге» Николас Ломбертс рассказал бельгийской прессе о сильных игроках петербургской команды.

«В финансовом отношении «Зенит» силен. Это чуть ли не единственная команда в России, которая может тратить большие деньги на игроков.

Вижу, Малком травмирован. Неплохо для «Брюгге». Он звездный игрок, умеет принимать решения, часто отдает важные пасы и твердо стоит на ногах. В нападении, конечно, Дзюба. Я играл против него и с ним, обучал его. Это зверь. Против него очень сложно защищаться», – цитирует Ломбертса Voetbalkrant со ссылкой на HLN.

Источник: Voetbalkrant
Лига чемпионов Брюгге Зенит Дзюба Артем Ломбертс Николас Малком
Комментарии (13)
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vladimir-7
1603192096
Трёх игроков Зенита Азмуна, Жиркова и Караваева выключить за счет персональной опеки, а само бревно ничего не сделает. Вот и весь зверь.
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paracetamol
1603193540
Зюбе сегодня надо выложиться, а с татарами можно и отдохнуть.
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САДЫЧОК
1603194664
Если , Зенит будет опять играть на Дзюбу-шансов сыграть вничью не говоря о победе - НЕТ !
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raritet
1603197126
Мое предположение, что и на Дзюбу могут не обращать внимания, если включат тотальный прессинг. Команда молодая, наш Зенит перебегают без проблем, а там как уж Кержаков выручит или фортуна поможет....
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DOCTOR PENALTY
1603200159
Все тигры кошки, но не все кошки тигры.
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NewLife
1603202104
зюба -молодец среди овец, а на молодца сам овца. А при нормальном судействе - ягненок.
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Hektor 84
1603212530
Шлюба не сверь а питераст)))
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hunta
1603221411
Да, да, зверюга просто, скунс наверное, как от скунса защитишься...
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maygli
1603231644
Ну вот, все секреты выдал, как теперь зениту играть?
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