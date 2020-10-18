Вице-президент «Фламенго»: «Мы работаем над сохранением Роши, но курс евро нам не помогает»

«Фламенго» рассчитывает сохранить в своем составе полузащитника Педро Рошу, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал вице-президент бразильского клуба Маркос Браз.

«Мы работаем над этим, но курс евро нам не помогает. Нужно сохранять спокойствие. Педро Роша и Тиаго Майя – те игроки, которые очень помогли нам. «Фламенго» сохраняет спокойствие и постарается сохранить их в составе», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что Роша может остаться в Бразилии до марта 2021 года.