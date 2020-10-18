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    Вице-президент «Фламенго»: «Мы работаем над сохранением Роши, но курс евро нам не помогает»

    «Фламенго» рассчитывает сохранить в своем составе полузащитника Педро Рошу, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал вице-президент бразильского клуба Маркос Браз.

    «Мы работаем над этим, но курс евро нам не помогает. Нужно сохранять спокойствие. Педро Роша и Тиаго Майя – те игроки, которые очень помогли нам. «Фламенго» сохраняет спокойствие и постарается сохранить их в составе», – сказал функционер.

    Ранее сообщалось, что Роша может остаться в Бразилии до марта 2021 года.

    • За «Фламенго» полузащитник провел семь матчей, забив один гол и сделав один ассист.

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    Источник: OneFootball

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    18.10.2020 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      аларм дубль2 1 час назад

      пусть и остается там!в спартаке он ничего не показывал хорошего!

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