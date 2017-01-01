«Фламенго» хочет продлить аренду Роши до марта 2021 года. «Спартак» против

Полузащитник «Спартака» Педро Роша, который находится в аренде в «Фламенго», может остаться в Бразилии до марта 2021 года.

«Фламенго» хочет оставить Рошу в клубе до 24 февраля 2021 года, а не до конца 2020 года, как было прописано в арендном соглашении между клубами. Причина – пандемия коронавируса, из-за которой сезон в Бразилии завершится на три месяца позже.

«Спартак» пока не идет навстречу бразильцам.

Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»