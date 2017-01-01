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    «Фламенго» хочет продлить аренду Роши до марта 2021 года. «Спартак» против

    Полузащитник «Спартака» Педро Роша, который находится в аренде в «Фламенго», может остаться в Бразилии до марта 2021 года.

    «Фламенго» хочет оставить Рошу в клубе до 24 февраля 2021 года, а не до конца 2020 года, как было прописано в арендном соглашении между клубами. Причина – пандемия коронавируса, из-за которой сезон в Бразилии завершится на три месяца позже.

    «Спартак» пока не идет навстречу бразильцам.

    Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»

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    Источник: ESPN.com.br

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2575

      Гавроша 21 минуту назад

      Сартак хочет вернуть педро!!! Вся тарасовская баня ждет с нетерпением!!!!

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