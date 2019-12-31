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    Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»

    Экс-форвард «Спартака» Педро Роша не смог сдержать эмоций на презентации в качестве игрока «Фламенго».

    «Всю жизнь мечтал играть на «Маракане» в футболке «Фламенго». Неописуемые чувства. Считаю часы до своего дебюта. Мы выбираем сердцем. Выбор «Фламенго» был самым легким в жизни. Готов играть везде, где укажет тренерский штаб. Предстоит очень важный год.

    Я многому научился в России и «Крузейро». Подобный опыт нельзя получить сразу. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел», – заявил Роша.

    • Права на бразильца до сих пор принадлежат «Спартаку».
    • За московский клуб Педро Роша выступал с 2017 по 2018-й.
    • Последний сезон футболист провел в составе «Крузейро».

    Источник: Твиттер журналиста Globo Esporte Фелипе Шмидта

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    14.01.2020 09:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1146

      alarm 14 января, 13:07

      тёмной ночкой совершил успешный побег из тарасовки как раз накануне позора с цска (как знал!) - и теперь плачет от счастья! пс: стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > alarm 14 января, 19:31

      Краневиттер ревет уже. Позор бомжаре аларму

      0
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 11:05

      А что удивительного ? Лучший клуб Бразилии и Южной Америки берёт игрока среднего уровня, расплачешься !!!

      2
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      Рейтинг: +20542

      VVM1964 14 января, 09:49

      " Оставайся мальчик с ними - будешь ихним королем " )))

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