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Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»

14 января 2020, 09:45
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Экс-форвард «Спартака» Педро Роша не смог сдержать эмоций на презентации в качестве игрока «Фламенго».

«Всю жизнь мечтал играть на «Маракане» в футболке «Фламенго». Неописуемые чувства. Считаю часы до своего дебюта. Мы выбираем сердцем. Выбор «Фламенго» был самым легким в жизни. Готов играть везде, где укажет тренерский штаб. Предстоит очень важный год.

Я многому научился в России и «Крузейро». Подобный опыт нельзя получить сразу. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел», – заявил Роша.

  • Права на бразильца до сих пор принадлежат «Спартаку».
  • За московский клуб Педро Роша выступал с 2017 по 2018-й.
  • Последний сезон футболист провел в составе «Крузейро».

Источник: Твиттер журналиста Globo Esporte Фелипе Шмидта
Бразилия. Серия А Фламенго Роша Педро
Комментарии (2)
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VVM1964
1578984570
" Оставайся мальчик с ними - будешь ихним королем " )))
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