Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»

Экс-форвард «Спартака» Педро Роша не смог сдержать эмоций на презентации в качестве игрока «Фламенго».

«Всю жизнь мечтал играть на «Маракане» в футболке «Фламенго». Неописуемые чувства. Считаю часы до своего дебюта. Мы выбираем сердцем. Выбор «Фламенго» был самым легким в жизни. Готов играть везде, где укажет тренерский штаб. Предстоит очень важный год.

Я многому научился в России и «Крузейро». Подобный опыт нельзя получить сразу. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел», – заявил Роша.