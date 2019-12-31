Педро Роша расплакался на презентации «Фламенго»

тёмной ночкой совершил успешный побег из тарасовки как раз накануне позора с цска (как знал!) - и теперь плачет от счастья! пс: стыдно за спартак!
Экс-форвард «Спартака» Педро Роша не смог сдержать эмоций на презентации в качестве игрока «Фламенго».
«Всю жизнь мечтал играть на «Маракане» в футболке «Фламенго». Неописуемые чувства. Считаю часы до своего дебюта. Мы выбираем сердцем. Выбор «Фламенго» был самым легким в жизни. Готов играть везде, где укажет тренерский штаб. Предстоит очень важный год.
Я многому научился в России и «Крузейро». Подобный опыт нельзя получить сразу. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел», – заявил Роша.
- Права на бразильца до сих пор принадлежат «Спартаку».
- За московский клуб Педро Роша выступал с 2017 по 2018-й.
- Последний сезон футболист провел в составе «Крузейро».