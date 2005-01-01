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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном»

    В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» и «Ливерпуль» победителя не выявили – мерсисайдское дерби завершилось ничьей 2:2.

    У хозяев поля отличились Майкл Кин и Доминик Калверт-Льюин, у гостей – Садио Мане и Мохамед Салах.

    В компенсированное время Джордан Хендерсон забил еще один гол, но после просмотра VAR его отменили.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Эвертон – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 3; 1:1 – Кин, 19; 1:2 – Салах – 72; 2:2 – Калверт-Льюин, 81.

    Удаление: Ришарлисон, 90 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      alevtinaroslow 51 минуту назад

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      Рейтинг: +1643

      Vladarg 1 час назад

      Ровно 5 лет назад Клопп дебютировал в Ливерпуле.из того состава только три(!) игрока основы остались в команде.Хендерсон,Фирмино и Гомес,если не учитывать вечного Милнера..Гигантская работа проделана Юргеном.Не без слабых мест,конечно,команда,но футбол в исполнении Ливерпуля смотреть всегда хочется.за что и спасибо.

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      Рейтинг: +79895

      zigbert 1 час назад

      Много неожиданностей в этом году в АПЛ.

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      Рейтинг: +1257

      Marley Bob 1 час назад

      Дерби удалось.четыре забитых мяча,один-незасчитанный в самой концовке,удаление..Чемпион держит удар.у Эвертона очень хотелось бы отметить в очередной раз Хамеса.

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      Рейтинг: +9961

      DeStar > Marley Bob 1 час назад

      хорошо хамес играл?

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      Рейтинг: +1257

      Marley Bob > DeStar 1 час назад

      Отдал голевую и был одним из лучших.

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      Рейтинг: +1175

      21082014 1 час назад

      после катастрофы в прошлом туре ничья на выезде с лидером чемпионата,учитывая отсутствие Алиссона и практически не сумевшего сыграть ван Дейка,это очень,очень неплохо.проблемы в обороне так и остались,конечно.главное,чтобы они все же решались..

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