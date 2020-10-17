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АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном»

17 октября 2020, 16:31
7

В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» и «Ливерпуль» победителя не выявили – мерсисайдское дерби завершилось ничьей 2:2.

У хозяев поля отличились Майкл Кин и Доминик Калверт-Льюин, у гостей – Садио Мане и Мохамед Салах.

В компенсированное время Джордан Хендерсон забил еще один гол, но после просмотра VAR его отменили.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане, 3; 1:1 – Кин, 19; 1:2 – Салах – 72; 2:2 – Калверт-Льюин, 81.

Удаление: Ришарлисон, 90 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Ливерпуль
Комментарии (7)
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21082014
1602942172
после катастрофы в прошлом туре ничья на выезде с лидером чемпионата,учитывая отсутствие Алиссона и практически не сумевшего сыграть ван Дейка,это очень,очень неплохо.проблемы в обороне так и остались,конечно.главное,чтобы они все же решались..
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Marley Bob
1602942654
Дерби удалось.четыре забитых мяча,один-незасчитанный в самой концовке,удаление..Чемпион держит удар.у Эвертона очень хотелось бы отметить в очередной раз Хамеса.
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zigbert
1602943518
Много неожиданностей в этом году в АПЛ.
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Vladarg
1602944357
Ровно 5 лет назад Клопп дебютировал в Ливерпуле.из того состава только три(!) игрока основы остались в команде.Хендерсон,Фирмино и Гомес,если не учитывать вечного Милнера..Гигантская работа проделана Юргеном.Не без слабых мест,конечно,команда,но футбол в исполнении Ливерпуля смотреть всегда хочется.за что и спасибо.
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alevtinaroslow
1602946233
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