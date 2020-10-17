АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном»

В матче пятого тура АПЛ «Эвертон» и «Ливерпуль» победителя не выявили – мерсисайдское дерби завершилось ничьей 2:2.

У хозяев поля отличились Майкл Кин и Доминик Калверт-Льюин, у гостей – Садио Мане и Мохамед Салах.

В компенсированное время Джордан Хендерсон забил еще один гол, но после просмотра VAR его отменили.

Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане, 3; 1:1 – Кин, 19; 1:2 – Салах – 72; 2:2 – Калверт-Льюин, 81.

Удаление: Ришарлисон, 90 – нет.

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