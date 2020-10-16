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  • Тихонов – о натурализации Жиго: «Давайте как в мини-футболе соберем всех бразильцев. Это неправильно»

Тихонов – о натурализации Жиго: «Давайте как в мини-футболе соберем всех бразильцев. Это неправильно»

16 октября 2020, 12:40
14

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов выступил против натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Я думаю, что Жиго точно не хочет, потому что я знаю, что он еще зимой хотел уехать. Была такая информация. Люди немножко устают... Они сначала приезжают за деньгами в Россию, а потом бороться за седьмое место, как было в том году, наверное, становится неинтересно.

Сейчас «Спартак» борется за первое место и, возможно, у него появился интерес работать, занять определенное место. Но я думаю, что натурализация, наверное, нет.

Все-таки я против натурализации Жиго. В такой большой стране нужно своих ребят двигать. Я не думаю, что Жиго настолько сильнее тех же Семенова и Кутепова. Да, он отличный футболист, вопросов нет. Но все-таки достаточно Фернандеса.

Вы не забывайте, у нас еще Ари есть. Давайте мы, как в мини-футболе, соберем всех бразильцев и будем называться как бы сборная России. Это неправильно», – передает слова Тихонова Sport24.

  • Жиго не намерен получать российское гражданство, но в будущем получение паспорта не исключает.
  • Тихонов стал главным тренером «Астаны».
  • Сегодня ему исполнилось 50 лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Жиго Самуэль Тихонов Андрей
Комментарии (14)
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Symbol
1602843315
Давайте. Раз уж свои не растут толковые. Хоть глаз будет радоваться, а не унылое ... как с Венгрией смотреть
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Кирпичный
1602848831
Расист, Да пусть хоть одиннадцать афророссиян бегают абы дождить до того дня когда сборная России станет чемпионом, посмотрите на францию. Там лягушатину в составе любят один два человека. Главное результат.
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oyabun
1602849009
Я очень уважаю Тихонова как футболиста, но говорить что Жиго не сильнее Семенова и Кутепова?!! Очень смешно. И причем здесь сборная из бразильцев? Жиго ни разу не бразилец. Опыт всех сборных в Европе говорит, что ничего зазорного в натурализации иностранных игроков нет. Вон, сборная Франции, так вообще давно уже сборная Африки. Другое дело, что самому Жиго наше гражданство нафиг не нужно. Понятно, почему в российском футболе Тихонову как тренеру место не нашлось. Пришлось в Казахстан ехать тренировать. И что то мне подсказывает что и там ненадолго задержится.
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алдан2014
1602850410
И вообще пример некоего бразильского защитника на правой бровке не о чём не говорит?
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САДЫЧОК
1602850684
Тихонов «Давайте соберем всех бразильцев.----Ок ! Давайте соберём всех черчесовых !
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Дедуктор
1602851614
Тихонов сильно не прав. Жиго намного сильнее Кутепова. А уж, в плане бойцовского характера Кутеп = ноль в сравнении с Жиго. Именно характера не хватает абсолютному большинству российских игроков. Если для них прямым примером будут Мари и Жиго, то это только в плюс пойдет.
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Бухбух
1602860107
Если бы не лимит, пылили бы щас Семенов с Кутеповым примерно там же, где Андрюша трудоустроился.
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Korsar_03
1602861435
Сборная Франции вообще не парится по этому поводу.
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portero
1602861673
Тихонов прав!!!!! Классный мужик!
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zigbert
1602863911
Конечно это не касается всех иностранцев. Но отдельных игроков хорошего уровня,почему бы не натурализовать.
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