Тихонов – о натурализации Жиго: «Давайте как в мини-футболе соберем всех бразильцев. Это неправильно»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов выступил против натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Я думаю, что Жиго точно не хочет, потому что я знаю, что он еще зимой хотел уехать. Была такая информация. Люди немножко устают... Они сначала приезжают за деньгами в Россию, а потом бороться за седьмое место, как было в том году, наверное, становится неинтересно.

Сейчас «Спартак» борется за первое место и, возможно, у него появился интерес работать, занять определенное место. Но я думаю, что натурализация, наверное, нет.

Все-таки я против натурализации Жиго. В такой большой стране нужно своих ребят двигать. Я не думаю, что Жиго настолько сильнее тех же Семенова и Кутепова. Да, он отличный футболист, вопросов нет. Но все-таки достаточно Фернандеса.

Вы не забывайте, у нас еще Ари есть. Давайте мы, как в мини-футболе, соберем всех бразильцев и будем называться как бы сборная России. Это неправильно», – передает слова Тихонова Sport24.