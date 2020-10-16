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    Тихонов – о натурализации Жиго: «Давайте как в мини-футболе соберем всех бразильцев. Это неправильно»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов выступил против натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

    «Я думаю, что Жиго точно не хочет, потому что я знаю, что он еще зимой хотел уехать. Была такая информация. Люди немножко устают... Они сначала приезжают за деньгами в Россию, а потом бороться за седьмое место, как было в том году, наверное, становится неинтересно.

    Сейчас «Спартак» борется за первое место и, возможно, у него появился интерес работать, занять определенное место. Но я думаю, что натурализация, наверное, нет.

    Все-таки я против натурализации Жиго. В такой большой стране нужно своих ребят двигать. Я не думаю, что Жиго настолько сильнее тех же Семенова и Кутепова. Да, он отличный футболист, вопросов нет. Но все-таки достаточно Фернандеса.

    Вы не забывайте, у нас еще Ари есть. Давайте мы, как в мини-футболе, соберем всех бразильцев и будем называться как бы сборная России. Это неправильно», – передает слова Тихонова Sport24.

    • Жиго не намерен получать российское гражданство, но в будущем получение паспорта не исключает.
    • Тихонов стал главным тренером «Астаны».
    • Сегодня ему исполнилось 50 лет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3293

      алдан2014 8 минут назад

      Андрюша Тихонов,дорогой Тиша,мы болелы Спама тебя любим и уважаем.Но,натурализация нужна,что что бы была здоровая конкуренция.Ведь нет у нас защитников типа Игнашевича штук пять

      0
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      Рейтинг: +25174

      oyabun 20 минут назад

      Я очень уважаю Тихонова как футболиста, но говорить что Жиго не сильнее Семенова и Кутепова?!! Очень смешно. И причем здесь сборная из бразильцев? Жиго ни разу не бразилец. Опыт всех сборных в Европе говорит, что ничего зазорного в натурализации иностранных игроков нет. Вон, сборная Франции, так вообще давно уже сборная Африки. Другое дело, что самому Жиго наше гражданство нафиг не нужно. Понятно, почему в российском футболе Тихонову как тренеру место не нашлось. Пришлось в Казахстан ехать тренировать. И что то мне подсказывает что и там ненадолго задержится.

      2
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      Рейтинг: +576

      Кирпичный > oyabun 22 минуты назад

      Мнения совпали и почти одновременно.

      2
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      Рейтинг: +576

      Кирпичный 23 минуты назад

      Расист, Да пусть хоть одиннадцать афророссиян бегают абы дождить до того дня когда сборная России станет чемпионом, посмотрите на францию. Там лягушатину в составе любят один два человека. Главное результат.

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      Рейтинг: +5498

      Alekxei Z. 1 час назад

      А кто вообще эту херню сливает ? С какого перепуга Жиго должен менять гражданство ? Хвати уже ерундой маяться.

      1
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      Рейтинг: +599

      Symbol 1 час назад

      Давайте. Раз уж свои не растут толковые. Хоть глаз будет радоваться, а не унылое ... как с Венгрией смотреть

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