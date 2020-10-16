Тихонов возглавил «Астану»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал новым главным тренером «Астаны», сообщается на официальном сайте клуба.

Тихонов вернулся в команду спустя 11 лет – он был первым капитаном в истории клуба, который был основан в 2009 году.

«Астана» занимает второе место в чемпионате Казахстана, отставая от «Кайрата» на 8 очков.

Сегодня Тихонову исполнилось 50 лет.