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    Тихонов возглавил «Астану»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал новым главным тренером «Астаны», сообщается на официальном сайте клуба.

    Тихонов вернулся в команду спустя 11 лет – он был первым капитаном в истории клуба, который был основан в 2009 году.

    • «Астана» занимает второе место в чемпионате Казахстана, отставая от «Кайрата» на 8 очков.
    • Сегодня Тихонову исполнилось 50 лет.

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    Источник: официальный сайт «Астаны»

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