Тихонов возглавил «Астану»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал новым главным тренером «Астаны», сообщается на официальном сайте клуба.
Тихонов вернулся в команду спустя 11 лет – он был первым капитаном в истории клуба, который был основан в 2009 году.
- «Астана» занимает второе место в чемпионате Казахстана, отставая от «Кайрата» на 8 очков.
- Сегодня Тихонову исполнилось 50 лет.
Андрей Тихонов представлен в качестве главного тренераПодробнее на https://t.co/1Fotg9DGaZ pic.twitter.com/VFR68ovJtt— FC «Astana» (@fc_astana) October 16, 2020