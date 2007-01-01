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    Коутиньо, Салах, Фирмино, Мане получили наивысший балл в рейтинге трансферов «Ливерпуля» за десять лет

    Газета Liverpool Echo представила рейтинг трансферов «Ливерпуля» за последние десять лет.

    Наивысший балл – «10» – получили трансферы Филиппе Коутиньо из «Интера» (8,5 миллиона фунтов), Роберто Фирмино из «Хоффенхайма» (29 миллионов), Садио Мане из «Саутгемптона» (30 миллионов), Мохамеда Салаха из «Ромы» (36,9 миллиона), Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» (75 миллионов) и Алиссона Беккера из «Ромы» (65 миллионов).

    Трансферы Луиса Суареса из «Аякса» (22,8 миллиона фунтов) и Джордана Хендерсона из «Сандерленда» (16 миллионов) оценены в девять баллов.

    Самый низкий балл – «1» – получил переход Марио Балотелли из «Милана» (16 миллионов фунтов).

    За десять лет управления клубом американской компанией Fenway Sports Group «Ливерпуль» совершил 69 трансферов общей стоимостью более 800 миллионов фунтов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Liverpool Echo

    Ежедневная газета, издаваемая в Ливерпуле. Среднесуточный тираж составляет около 35 тысяч экземпляров

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