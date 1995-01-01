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    Арустамян: Мозес прошел медосмотр в Риме и должен подписать контракт со «Спартаком» 15-16 октября

    Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак». Футболисту сборной Нигерии осталось поставить подпись под годичным контрактом с новым клубом.

    «Недавно Мозес прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт. Это аренда с правом выкупа», – написал Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

    Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4338

      filosof sparty 18 минут назад

      Не знаю, лично я не разделяю пессимизма многих болельщиков. Мне кажется даже половины уровня Мозеса хватит для нашей Лиги. Знаю, что у него были сезоны так себе, но там он играл немного в другом амплуа. Тедеско же его видит именно в том же качестве, что и Конте. А у последнего он показывал свой лучший футбол
      Повышенная травмируемость беспокоит, это да

      0
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      Рейтинг: +18563

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Что-то слишком много шума вокруг него, вряд ли заиграет на высоком уровне.

      0
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      Рейтинг: +14362

      silver29 1 час назад

      Смутные чувства из положительных только что он играл за Челси, а в остальном нет ясности он и защитник и нападающий, и ему 30 лет ???? Хотя на год игры его может хватит. Кстати физические данные у него так себе, на фото вроде амбал )))

      2
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      Рейтинг: +18494

      Боцман59rus 1 час назад

      Нобель #пальцемвнебо.Арустомян))))).

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