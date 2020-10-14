Арустамян: Мозес прошел медосмотр в Риме и должен подписать контракт со «Спартаком» 15-16 октября

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак». Футболисту сборной Нигерии осталось поставить подпись под годичным контрактом с новым клубом.
«Недавно Мозес прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт. Это аренда с правом выкупа», – написал Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
- Мозес прошел медицинское обследование в воскресенье.
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Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна