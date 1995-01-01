Арустамян: Мозес прошел медосмотр в Риме и должен подписать контракт со «Спартаком» 15-16 октября

Не знаю, лично я не разделяю пессимизма многих болельщиков. Мне кажется даже половины уровня Мозеса хватит для нашей Лиги. Знаю, что у него были сезоны так себе, но там он играл немного в другом амплуа. Тедеско же его видит именно в том же качестве, что и Конте. А у последнего он показывал свой лучший футбол
Повышенная травмируемость беспокоит, это да
Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак». Футболисту сборной Нигерии осталось поставить подпись под годичным контрактом с новым клубом.
«Недавно Мозес прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт. Это аренда с правом выкупа», – написал Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
- Мозес прошел медицинское обследование в воскресенье.
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Нигериец может дебютировать за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?