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  • Арустамян: Мозес прошел медосмотр в Риме и должен подписать контракт со «Спартаком» 15-16 октября

Арустамян: Мозес прошел медосмотр в Риме и должен подписать контракт со «Спартаком» 15-16 октября

14 октября 2020, 12:15
6

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак». Футболисту сборной Нигерии осталось поставить подпись под годичным контрактом с новым клубом.

«Недавно Мозес прошел медосмотр в Риме и должен прилететь в Москву уже в четверг-пятницу, чтобы подписать годичный контракт. Это аренда с правом выкупа», – написал Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1602668801
Нобель #пальцемвнебо.Арустомян))))).
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DOCTOR PENALTY
1602674495
Что-то слишком много шума вокруг него, вряд ли заиграет на высоком уровне.
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filosof sparty
1602674843
Не знаю, лично я не разделяю пессимизма многих болельщиков. Мне кажется даже половины уровня Мозеса хватит для нашей Лиги. Знаю, что у него были сезоны так себе, но там он играл немного в другом амплуа. Тедеско же его видит именно в том же качестве, что и Конте. А у последнего он показывал свой лучший футбол Повышенная травмируемость беспокоит, это да
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vladimir-7
1602681583
Подозрение вызывает то, что медосмотр прошёл в воскресенье, а вот заключения пока нет, ожидают в четверг-пятницу. Игры Мозеса были в такой обойме команд АПЛ, а потом в РПЛ, тоже слегка должно клуб насторожить.
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