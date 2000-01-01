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    Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты – в среду

    Полузащитник «Челси» Виктор Мозес сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Спартак».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», большинство показателей в норме, но результаты остальных исследований станут известны к среде. Если они покажут положительный результат, то футболист подпишет контракт с московским клубом.

    Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ.

    • Ранее стало известно, что Мозес перейдет в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость нигерийского игрока – 6 миллионов .

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +92

      Chehofff 3 минуты назад

      Спартак решил подписать кого-то кроме Кокорина? Зачем?

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      Рейтинг: +9071

      alarm 4 минуты назад

      как и любого спартача, мозеса больше всего интересует углублённый осмотр у проктолога

      0
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      Рейтинг: +12021

      derrik2000 1 час назад

      Писали, что медосмотра должно быть два: первый - по-поводу весь прошлый сезон травмы бедра, по-моему (восстановился ли полностью или нет), а второй - общий.
      Или сделали "два в одном" и поэтому результаты будут так долго обрабатываться?

      1
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      Рейтинг: +1499

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      да ладно тебе!все будет ок!

      1
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      Рейтинг: +12021

      derrik2000 > vsespartak01 1 час назад

      Дай то Бог...
      А то и у нас будет лечиться в основном.
      Нам Кокошки, по-моему, хватит в этом сезоне, как в прошлом сезоне хватило Шюрле... ((

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      Рейтинг: +7626

      JTherry > derrik2000 1 час назад

      в клинике подтвердили, что со здоровьем Мозеса все нормально, оформляет визу, из-за пандемии сможет вылететь лишь в среду или пятницу...

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      Рейтинг: +12021

      derrik2000 > JTherry 1 час назад

      А почему тогда "но результаты остальных исследований станут известны к среде."???

      Как говорил Винни-Пух, "это Ж-Ж-Ж-Ж неспроста..."

      А где можно прочитать, что у Мозеса со здоровьем всё в порядке?

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