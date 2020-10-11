Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты – в среду

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Спартак».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», большинство показателей в норме, но результаты остальных исследований станут известны к среде. Если они покажут положительный результат, то футболист подпишет контракт с московским клубом.
Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ.
- Ранее стало известно, что Мозес перейдет в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро.
- Рыночная стоимость нигерийского игрока – 6 миллионов .
Источник: «Спорт-Экспресс»