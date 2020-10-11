Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты – в среду

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Спартак».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», большинство показателей в норме, но результаты остальных исследований станут известны к среде. Если они покажут положительный результат, то футболист подпишет контракт с московским клубом.

Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ.