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  • Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты – в среду

Мозес прошел медосмотр для «Спартака». Результаты – в среду

11 октября 2020, 18:00
42

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Спартак».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», большинство показателей в норме, но результаты остальных исследований станут известны к среде. Если они покажут положительный результат, то футболист подпишет контракт с московским клубом.

Сейчас Мозес вернулся в Лондон, где ему предстоит оформить рабочую визу РФ.

  • Ранее стало известно, что Мозес перейдет в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа за 10 миллионов евро.
  • Рыночная стоимость нигерийского игрока – 6 миллионов .

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Мозес Виктор
Комментарии (42)
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zigbert
1602435100
Хорошо хоть что то прояснилось.
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Hektor 84
1602435836
Так на другом сайте пишут что Спартак подписывает его на три года. Без какой либо аренды.
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Woodbreak
1602436212
Бомжи берут бомжей, интересно
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vka1970
1602437124
На просторах инета пишут, что мед осмотр парень уже прошёл и вылетел из Рима в Лондон за вещами и визой.По результатам осмотра вроде здоров как бык , а по настрою очень хочет играть, а не просиживать задницу на лавке.Ещё пишут про какие то фантастический условия которые выторговал Газизов.Столько всего хорошего, да за один день, наводят на некоторые сомнения.)))
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Боцман59rus
1602437788
Можтс заиграет, а можтс нет))).
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derrik2000
1602437802
И ещё инфа от Карпа, характеризующая человеческие качества Мозеса: "Красивый жест от Виктора Мозеса бывшему клубу. с 2010 по 2012 год Мозес выступал за Уиган. Сейчас клуб переживает непростые времена, клуб выступает в Лиге 1 и имеет огромные финансовые проблемы. Уиган отчаянно искал деньги, чтобы выправить ситуацию, болельщики организовали сбор денежных средств на спасение клуба. Не остался в стороне и потенциальный новичок "Спартака" Виктор Мозес. Виктор анонимно пожертвовал 20 тысяч фунтов на спасение клуба. Личность Мозеса в итоге раскрыли сами болельщики, после чего официальный аккаунт Уигана выразил благодарность бывшему игроку."
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Александ1982
1602437868
посмотрим, будем верить, оборону то пора усилить!!
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oyabun
1602438036
По факту Спартак ничего Челси не заплатил. Взяли в аренду и будем платить ЗП. Может быть! потом по окончании сезона выкупим. Будет верхом наглости, если при таких, практически нулевых расходах на трансферы, не возьмут еще и опорника. А похоже всё к этому и идет.
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Фк Спaртaк Москвa
1602486176
хорошая новость.удачи Виктору
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maygli
1602500905
И когда мы его увидим в деле?
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