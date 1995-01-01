Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

Вот – отвечаем.

«Спартак» близок к подписанию Виктора Мозеса. С момента прихода Тедеско (год назад) и перехода на схему с тремя защитниками у «Спартака» нет профильного правого латераля. Там почти все время играет Зобнин, но это вынужденный вариант, поэтому «Спартак» долго искал футболиста для этой роли.

И вот теперь приходит Мозес.

Успокойтесь: это как минимум логичный трансфер

Вы уже миллион раз слышали: Тедеско ориентируется на Конте и многое перенимает из его структуры игры. В целом, это правда: и сам Тедеско, и его помощники это подтверждали с важной оговоркой – он именно ориентируется на Конте, а не перенимает все его детали.

Мозес – игрок, которого на хороший уровень вывел Конте. И который лучшие отрезки карьеры играл в его системе. Сейчас он ему больше не нужен, потому что «Интер» купил Хакими (возможно, лучшего латераля в мире), у Мозеса нет шансов.

В «Челси» для него сейчас тоже нет места – там и большая конкуренция, и неподходящая для Мозеса система игры. Поэтому – «Спартак». Удобная система, гарантированное место в основе, хорошая зарплата.

Мозес выходит недорого (не нужен «Челси» + остался год по контракту). У него нормальный возраст – 29 лет. И он в хорошей форме – последние полгода был в аренде в «Интере» у Конте: много играл в основе (12 матчей), отдал 5 голевых.

Так какой же он: атакующий или оборонительный?

До встречи с Конте в 2016-м Мозес был типичным вингером. Быстрый, выносливый, хорошо навешивает и нормально обводит. Но в начале 2010-х типаж такого игрока уже устарел. Хороший вингер уже был должен либо обострять проникающими передачами, либо качественно завершать, либо на топ-уровне обводить. Мозесу всего этого не хватало.

Поэтому он бегал по арендам в английские середняки: «Кристал Пэлас», «Уиган», «Сток», «Вест Хэм»; был еще «Ливерпуль», но давно и для ротации. Короче, был игроком для клубов второй половины таблицы АПЛ.

Пока в «Челси» не пришел Конте. Он попросил оставить Мозеса. И первые пять матчей сезона выпускал на замену под концовки – на позицию атакующего вингера (в тех матчах «Челси» еще играл с четырьмя защитниками).

Потом все-таки вернул свою любимую структуру с тремя защами – и Мозес надолго стал латералем. Конте вохсищался: «У Мозеса есть важные качества: техника, физическая сила, способность преодолевать большие дистанции. Мне кажется невероятным, что его так недооценивали».

Что произошло: структура Конте замаскировала слабые стороны Мозеса (завершение и обострение – в атаке; умение позиционно обороняться – в защите). И подчеркнула лучшее: выносливость, технику, скорость.

А Сарри он уже не подходил. Тот использовал Мозеса в атакующей тройке, где снова обнажились минусы: «Мозес должен улучшить свою игру. Его стиль отличается от командного. Он больше подходит для игры в защите, чем в атаке».

Слова Сарри понятны. В его команде вингеры должны и мыслить как плеймейкеры, и уметь играть на линии защитников, в штрафной; открываться. Мозес просто не подходил.

Аренда в «Фенербахче» (перед «Интером») только подтвердила, что Мозес не оптимален для позиции атакующего вингера. В Турции он играл как раз такого в схеме с четырьмя защитниками. Вышло серо: 5 голов, 2 голевые в 23 играх.

Это все общие слова. Где конкретика?

Вот она. От бывшего ассистента в «Челси» и нынешнего ассистента тренера сборной Англии Стива Холланда:

«У Конте один из вингбэков – Алонсо – был скорее полу-фуллбэком, а другой – Мозес – скорее полу-вингером. При этом под Мозесом, который брал на себя функции вингера, действовал Аспиликуэта – центральный защитник, который всегда играл фуллбэка.

Этот ход был продуман заранее. Было логично расположить под атакующим вингбэком (Мозесом) игрока, который привык заполнять пространство на фланге и обладает навыками крайнего защитника (Аспиликуэту).

Конте пытался сделать так, чтобы во второй фазе владения десятки смещались в центр, в зоны между защитниками соперника, а вингбэки поднимались в финальную треть, на одну линию с игроками атаки – ни метром ниже».

Что говорил сам Мозес о новой позиции:

«Я никогда раньше на ней не играл. Но теперь получаю большое удовольствие. Если честно, я просто хочу играть в футбол, неважно на какой позиции.

Я смотрел много видео, чтобы понять, как действовать на позиции латераля. Тренер очень усердно работает со мной на тренировках, чтобы я соответствовал требованиям к игре на этой позиции.

Она требует серьезной выносливости. И большой ответственности – потому что на ней нельзя терять мячи. Необходимо быть сконцентрированным каждую минуту. Я должен одновременно думать и об атаке, и об обороне – всегда».

Главный минус Мозеса – травмы

Десять за пять лет. Шесть – за два последних сезона. Четыре – в прошлом сезоне. У Мозеса проблема с мышцами бедра – все последние травмы были связаны с ними. Хм.

А вот его драматичная история жизни: