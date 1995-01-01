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    Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 11:47
    Вот – отвечаем.

    «Спартак» близок к подписанию Виктора Мозеса. С момента прихода Тедеско (год назад) и перехода на схему с тремя защитниками у «Спартака» нет профильного правого латераля. Там почти все время играет Зобнин, но это вынужденный вариант, поэтому «Спартак» долго искал футболиста для этой роли.

    И вот теперь приходит Мозес.

    Успокойтесь: это как минимум логичный трансфер

    Вы уже миллион раз слышали: Тедеско ориентируется на Конте и многое перенимает из его структуры игры. В целом, это правда: и сам Тедеско, и его помощники это подтверждали с важной оговоркой – он именно ориентируется на Конте, а не перенимает все его детали.

    Мозес – игрок, которого на хороший уровень вывел Конте. И который лучшие отрезки карьеры играл в его системе. Сейчас он ему больше не нужен, потому что «Интер» купил Хакими (возможно, лучшего латераля в мире), у Мозеса нет шансов.

    В «Челси» для него сейчас тоже нет места – там и большая конкуренция, и неподходящая для Мозеса система игры. Поэтому – «Спартак». Удобная система, гарантированное место в основе, хорошая зарплата.

    Мозес выходит недорого (не нужен «Челси» + остался год по контракту). У него нормальный возраст – 29 лет. И он в хорошей форме – последние полгода был в аренде в «Интере» у Конте: много играл в основе (12 матчей), отдал 5 голевых.

    Так какой же он: атакующий или оборонительный?

    До встречи с Конте в 2016-м Мозес был типичным вингером. Быстрый, выносливый, хорошо навешивает и нормально обводит. Но в начале 2010-х типаж такого игрока уже устарел. Хороший вингер уже был должен либо обострять проникающими передачами, либо качественно завершать, либо на топ-уровне обводить. Мозесу всего этого не хватало.

    Поэтому он бегал по арендам в английские середняки: «Кристал Пэлас», «Уиган», «Сток», «Вест Хэм»; был еще «Ливерпуль», но давно и для ротации. Короче, был игроком для клубов второй половины таблицы АПЛ.

    Пока в «Челси» не пришел Конте. Он попросил оставить Мозеса. И первые пять матчей сезона выпускал на замену под концовки – на позицию атакующего вингера (в тех матчах «Челси» еще играл с четырьмя защитниками).

    Потом все-таки вернул свою любимую структуру с тремя защами – и Мозес надолго стал латералем. Конте вохсищался: «У Мозеса есть важные качества: техника, физическая сила, способность преодолевать большие дистанции. Мне кажется невероятным, что его так недооценивали».

    Что произошло: структура Конте замаскировала слабые стороны Мозеса (завершение и обострение – в атаке; умение позиционно обороняться – в защите). И подчеркнула лучшее: выносливость, технику, скорость.

    А Сарри он уже не подходил. Тот использовал Мозеса в атакующей тройке, где снова обнажились минусы: «Мозес должен улучшить свою игру. Его стиль отличается от командного. Он больше подходит для игры в защите, чем в атаке».

    Слова Сарри понятны. В его команде вингеры должны и мыслить как плеймейкеры, и уметь играть на линии защитников, в штрафной; открываться. Мозес просто не подходил.

    Аренда в «Фенербахче» (перед «Интером») только подтвердила, что Мозес не оптимален для позиции атакующего вингера. В Турции он играл как раз такого в схеме с четырьмя защитниками. Вышло серо: 5 голов, 2 голевые в 23 играх.

    Это все общие слова. Где конкретика?

    Вот она. От бывшего ассистента в «Челси» и нынешнего ассистента тренера сборной Англии Стива Холланда:

    «У Конте один из вингбэков – Алонсо – был скорее полу-фуллбэком, а другой – Мозес – скорее полу-вингером. При этом под Мозесом, который брал на себя функции вингера, действовал Аспиликуэта – центральный защитник, который всегда играл фуллбэка.

    Этот ход был продуман заранее. Было логично расположить под атакующим вингбэком (Мозесом) игрока, который привык заполнять пространство на фланге и обладает навыками крайнего защитника (Аспиликуэту).

    Конте пытался сделать так, чтобы во второй фазе владения десятки смещались в центр, в зоны между защитниками соперника, а вингбэки поднимались в финальную треть, на одну линию с игроками атаки – ни метром ниже».

    Что говорил сам Мозес о новой позиции:

    «Я никогда раньше на ней не играл. Но теперь получаю большое удовольствие. Если честно, я просто хочу играть в футбол, неважно на какой позиции.

    Я смотрел много видео, чтобы понять, как действовать на позиции латераля. Тренер очень усердно работает со мной на тренировках, чтобы я соответствовал требованиям к игре на этой позиции.

    Она требует серьезной выносливости. И большой ответственности – потому что на ней нельзя терять мячи. Необходимо быть сконцентрированным каждую минуту. Я должен одновременно думать и об атаке, и об обороне – всегда».

    Главный минус Мозеса – травмы

    Десять за пять лет. Шесть – за два последних сезона. Четыре – в прошлом сезоне. У Мозеса проблема с мышцами бедра – все последние травмы были связаны с ними. Хм.

    А вот его драматичная история жизни:

    Родителей маленького Мозеса убили религиозные активисты. Он уехал в Англию как беженец и жил в приемной семье

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO / imago sportfotodienst/ Keystone Press Agency / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14628

      slavutiq70 57 минут назад

      А это уже серьёзно,,,,травмы идут у него по нарастающей,в прошлом году у него аж 4 травмы с мышцами бедра,,,это очень даже не хорошо,,,,Дай бог конечно что б пронесло,,,,но очень противная болячка,,,,

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